Huawei chwali się sukcesem. Jak widać istnieje życie bez Google

Coraz lepsze wyniki producenta.

Usługi mobilne Huawei mają się coraz lepiej

"AppGallery zawsze była sercem strategii Huawei Mobile Services. W ciągu ostatniego roku znacząco zwiększyliśmy liczbę aplikacji oraz ruch w naszych kluczowych usług, takich jak Wyszkuiwarka Petal, Mapy Petal, Asystent Huawei, AI Search i Przeglądarka Huawei. Zostały one zaprojektowane tak, aby działały w optymalnej synergii, wspierały biznes naszych partnerów oraz dostarczały milionom klientów najlepsze doświadczenia każdego dnia. A to dopiero początek – gdyż nieustannie będziemy rozwijać nasze produkty i usługi"

"Na całym świecie z HMS Core zintegrowanych jest już ponad 220 tys. aplikacji, co oznacza wzrost o 120% w porównaniu do Q3 2020 r. W tym samym czasie liczba deweloperów współpracujących w ramach usług mobilnych Huawei wzrosła o 200% i wynosi obecnie 6 milionów"

Firma Huawei dzisiejszą informacją udowadnia, że dobrze radzi sobie z kłodami rzucanymi jej pod nogi przez władze Stanów Zjednoczonych. Popularny producent od 2019 roku nie może w swoich smartfonach instalować usług Google, w związku z ograniczeniami, jakie na chińskie firmy nałożyła administracja Donalda Trumpa, a które podtrzymuje rząd prezydenta Joe Bidena. Huawei zakomunikował, że system usług Huawei Mobile Services zanotował w 2022 roku rekordowe wzrosty.Huawei AppGallery to jeden z trzech najważniejszych sklepów na świecie z aplikacjami dla urządzeń mobilnych. Oczywiście do App Store i Google Play wciąż sporo brakuje, ale wyniki mówią same za siebie. Liczba aplikacji w AppGallery wzrosła rokrocznie o 147%. Przełożyło się to też na większe zainteresowanie reklamodawców, który liczba w Huawei Ads wzrosła o 800% w ciągu dwóch lat.– powiedział Witold Walczak, Country Head Poland, Device Ecosystem Development & Operation.Każdego miesiąca z Huawei AppGallery korzysta pół miliarda osób. Producent przekazał, że rosnącym zainteresowaniem cieszą się flagowe usługi, alternatywy dla usług Google, czyli Wyszukiwarka Petal, Mapy Petal, Asystent Huawei i AI Search. Korzysta z nich ponad 400 milionów użytkowników miesięcznie, z czego 40 milionów użytkuje Mapy Petal bazujące na rozwiązaniach firmy TomTom.- czytamy w komunikacie prasowym.Wszystko to przełożyło się na globalny wzrost wartości marki Huawei o 28 procent w ujęciu rok do roku. Huawei wyceniany jest obecnie na 71,2 miliarda dolarów.Pomyślcie tylko, co by było, gdyby w 2019 roku USA nie zatrzymało tego producenta. Przypominam, że Huawei zanotował wtedy rekordowy udział w rynku smartfonów w Polsce, wyprzedzając nawet firmę Samsung.Źródło: Huawei