Płatne serwery już na Discordzie. To kontrowersyjna nowość

Serwerowe subskrypcje zadebiutowały na Discordzie

Źródło: Discord

Discord zdecydował się na (prawie) powszechne wdrożenie funkcji pozwalającej administratorom serwerów na pobieranie opłat od ich członków w zamian za dostęp do ekskluzywnych treści i udogodnień. Jak dokładnie będzie działać ta kontrowersyjna nowość?Warto zaznaczyć od tego, że na samym początkubędzie dostępne wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych (przez ostatni rok prowadzone były testy wśród wybranych twórców). Dopiero za kilka miesięcy doczekamy się ekspansji na inne rynki - warto więc uzbroić się w cierpliwość i już teraz zapoznać się z tym, co czeka m.in. polskich użytkowników.Podstawowym celem serwerowych subskrypcji jestprzez określone społeczności. Platforma chce stać się dzięki temu głównym punktem gromadzenia się fanów danego influencera czy zwolenników wybranego artysty. Pod tym względem mówimy więc o dosyć przydatnym rozwiązaniu - przynajmniej jeśli chodzi o budowanie stabilności komunikatora.Wszystkich chyba najbardziej interesują ceny. Właściciel serwera sam będzie mógł ustawić wartość subskrypcji - może ona wahać się. Sprawa jest jednak nieco bardziej skomplikowana, gdyż Discord oferuje opcję wybrania kilku "pakietów". Im droższy, tym abonent otrzymuje nieco więcej bonusów i ekskluzywnych treści od twórcy.Na łamach oficjalnego ogłoszenia funkcji przedstawiono przykładowy podział subskrypcji, który jest wykorzystywany przez popularną tiktokerkę, Bellę Poarch. Za 2,99 dol. miesięcznie oferuje ona dostęp do ekskluzywnego wideo raz na kilkadziesiąt dni oraz możliwość tworzenia publicznych wątków na jej serwerze. Opłata w wysokości 4,99 dol. odblokowuje możliwość specjalnych przywilejów jeśli chodzi o głosowanie w ankietach oraz wcześniejsze informacje o planowanym udostępnieniu nowego merchu. Najwyższy pakiet za 9,99 dol. to z kolei wgląd w materiały zza kulis.To oczywiście tylko jeden i każdy twórca może w nieco inny sposób ustawić ceny czy oferowane benefity. Discord uruchomił nawet specjalny Creator Portal, gdzie influencerzy znajdą materiały, które nieco pomogą im w odnalezieniu się w nowej serwerowej rzeczywistości. Sama aktywacja subskrypcji jest jednak banalnie prosta, bowiem należy przejść do ustawień serwera i wybrać opcję "Server Subscriptions". Oczywiście nie jest to u nas jeszcze możliwe.Według mnie,. Twórcy otrzymają dzięki nim nowe opcje angażowania społeczności, a niektóre serwery naprawdę zasługują na wsparcie finansowe. Obawiam się jednak, że ukrywanie podstawowej zawartości za paywallem stanie się standardem i nie uważam tego za dobrą zmianę. Czas pokaże.Źródło: Discord