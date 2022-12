Masz laptopa? Zobacz, jak włączyć nowy tryb oszczędzania energii w Chrome

Coś dla posiadaczy laptopów.

Cóż, przeglądarkajest znana nie tylko ze swoich możliwości w kwestii synchronizacji, ale również ze swojej zasobożerności. Jej wysoka zasobożerność przekłada się w przypadku laptopów na obniżanie czasu pracy tych urządzeń na baterii. Oczywiście, im więcej kart i okien Chrome mamy otwartych, tym więcej energii elektrycznej ten program zużywa.Na szczęście Google właśnie wprowadziło w desktopowej wersji Chrome funkcję, która pozwala ograniczyć prądożerność przeglądarki. Mowa o funkcjiudostępnionej wraz zW tej chwili funkcja Oszczędzania energii jest opcją ukrytą w Chrome. Aby móc z niej korzystać, należy aktywować w przeglądarce odpowiednią eksperymentalną flagę.Po włączeniu funkcji Oszczędzanie energii Chrome będzie oszczędzał baterię, ograniczając aktywność w tle i efekty wizualne, takie jak płynne przewijanie i liczba klatek w filmie. Innymi słowy, przez nią Chrome będzie sprawiał wrażenie przeglądarki wolniejszej, ale jednocześnie sprawi ona, że Twój laptop czy notebook będzie mógł działać bez dostępu do zasilania sieciowego jeszcze dłużej.Aby móc korzystać w Google Chrome z funkcji Oszczędzania energii, wpierw należy aktywować w przeglądarce eksperymentalną flagę o nazwie). Dokonasz tego, wpisując w pasku adresowym frazę. W menu flag skorzystaj z wyszukiwarki, a po odnalezieniu wspomnianej flagi zmień jej ustawienie na

Eksperymentalna flaga pozwalająca na włączenie w Chrome 108 funkcji Oszczędzania energii. | Źródło: mat. własne

Opcja Oszczędzania energii w Google Chrome 108. | Źródło: mat. własne

Po aktywowaniu flagi zrestartuj przeglądarkę, potem przejdź doChrome, a tam do zakładki. Tam znajdziesz opcję umożliwiającą włączanie i wyłączanie funkcji. Możesz też zdecydować, czy Oszczędzanie energii ma być włączane tylko wtedy, gdy poziom naładowania baterii jest równy lub niższy niż 20 %, czy też zawsze, gdy komputer jest odłączony od zasilania.W tej chwili nie wiadomo, jak bardzo opcja Oszczędzania energii w Chrome wpływa na czas pracy laptopów, a zwłaszcza poszczególnych laptopów, na baterii. W końcu, jest to funkcja zupełnie nowa. Będziesz musiał zatem sprawdzić to samodzielnie.Rzecz jasna, przeglądarkę Google Chrome możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: How-To Geek , fot. tyt. Canva