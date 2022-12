Windows 11 - błąd obniżający wydajność w grach naprawiony

Dobre wieści dla graczy.

Błąd niesprzyjający graczom

„W niektórych grach i aplikacjach użytkownicy Windows 11 w wersji 22H2 mogą mieć do czynienia z niższą niż oczekiwano wydajnością lub zjawiskiem stutteringu.”

„Gry i aplikacje, których dotyczy problem, nieumyślnie włączają funkcje debugowania wydajności GPU, które nie są przeznaczone do użytku przez konsumentów.”

Rozwiązanie problemu

Aktualizacja KB5020044 – jak zainstalować?

Jakiś czas temu wpojawił się poważny błąd, który powodował niższą niż oczekiwaną wydajność w grach. Niemniej, Microsoft wydał już aktualizację, która ten błąd naprawia. Zdecydowanie warto ją zainstalować.Jak wcześniej informowano, zana Windows 11 22H2 mogło odpowiadać to, że niektóre aplikacje i gry nieumyślnie włączały. Mowa o funkcja opracowanych z myślą o deweloperach, do użytku w procesie optymalizacji gier. Niemniej jednak, z jakiegoś powodu gry przełączały się w tryb debugowania samoistnie., można było wyczytać w dokumentacji Microsoftu.Na szczęście, aktualizacja, która eliminuje opisany błąd, już została udostępniona. Mowa o aktualizacji, która zadebiutowała w miniony wtorek, 29 listopada.Oczywiście, aktualizacja KB5020044 to także poprawki mnóstwa innych błędów oraz liczne ulepszenia. Na przykład sprawia ona, że w zakładce System w aplikacji Ustawienia wyświetlane będą ostrzeżenia o kończącej się w przestrzeni w chmurze usługiPełną listę zmian dokonanych w aktualizacji KB5020044 znajdziesz na stronie Microsoftu Rzecz jasna, aktualizację KB5020044 możesz pobrać i zainstalować na swoim komputerze za pośrednictwem aplikacji. W razie potrzeby możesz dokonać też instalacji offline, uprzednio pobierając aktualizację z Katalogu Aktualizacji Microsoftu Warto przypomnieć, że aktualizacja KB5020044 jest przeznaczona na komputery z systemem Windows 11 w wersji 22H2. Wersja 22H2 jest udostępniana kolejnym użytkownikom falami. To dlatego, że gigant chce się upewnić, iż aktualizacja ta nie zawiera żadnych poważniejszych błędów, zanim udostępni ją wszystkim.Źródło: Microsoft, fot. tyt. mat. własne