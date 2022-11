Google naprawia system w Chromecast with Google TV. W końcu poprawki do Android TV 12

Najwyższy model przystawki smart TV od samego Google nieco ponad miesiąc temu doczekał się w końcu zupełnie nowego systemu, a nie pomniejszych łatek jeszcze na Androidzie TV 10, czy raczej opartym na nim Google TV (w zasadzie Google TV to tylko Android TV z częściowo zmienioną nakładką interfejsu). Niestety Android TV 12 poza kilkoma nowościami (zmiany nie były aż tak rewolucyjne) przyniósł też zaniżenie płynności pracy interfejsu czy pewne błędy (część użytkowników skarżyła się chociażby na WiFi). Na szczęście koncern Google w końcu zareagował i Chromecast with Google TV 4K znany też pod nazwą Google Chromecast 4.0 4K, otrzymał update. A tak naprawdę nie tylko on.



Najnowsza aktualizacja dla Chromecast 4.0 4K nie jest ogromna, a jej zmiany są niejasne

Oczywiście wciąż mamy Google TV na podwalinach Android TV 12, to się nie zmieniło. Za to wersja jądra o numerze 4.9.269 ma nową datę utworzenia (20 września 2022 zamiast 8 lipca 2022, co ciekawe samo oznaczenie nie zmieniło się) czy numer kompilacji (STTE.220920.015.A1.9261725 zamiast STTE.220621.019.A2.9082754). Aktualne poprawki zabezpieczeń są datowane na 1 października 2022, przy czym wcześniejsze były z 1 lipca 2022 roku. Wraz z tymi zmianami przychodzi też update oprogramowania układowego dla załączonego pilota Chromecast Remote z wersji 26.0 do 26.2.





Opis najnowszej aktualizacji dla Chromecast with Google TV 4K / Foto: własne



Ciężko powiedzieć, co tak naprawdę zmieniło Google poza aktualizacjami zabezpieczeń. Oficjalny opis pojawiający się przy pobieraniu patcha wskazuje tylko poprawki bezpieczeństwa i standardowe "inne poprawki błędów oraz ulepszenia wydajności". Patch waży 148 MB, czyli znacznie mniej niż poprzedni 722 MB, ale pamiętajmy, że tym razem nie otrzymujemy zupełnie nowego wydania OS, a jedynie pomniejsze poprawki, do tego dość enigmatycznie opisane (niewątpliwie są to jakieś dodatkowe usprawnienia, ale nie podzielono się ich szczegółami).



Tak wyglądają dane dotyczące systemowych szczegółów po zastosowaniu aktualizacji z końca listopada 2022 roku / Foto: własne



Google zapewne stopniowo naprawia wpadkę z premierowym Android TV 12 na Chromecast with Google TV

W tym przypadku zmiany mogą oznaczać w zasadzie cokolwiek, jednak wiedząc o raportowanych przez część użytkowników pomniejszych usterkach i pewnych problemach z wydajnością poruszania się w interfejsie systemu, stawiam na realne pochylenie się nad tym tematem. Jak na razie ciężko mi powiedzieć, czy Google poczyniło duże postępy optymalizacyjne i naprawy błędów z premierowego wydania Android TV 12 dla Chromecast 4.0 4K. Po krótkim użytkowaniu na pewno nie zauważyłem jeszcze żadnego pogorszenia.



Google Chromecast 4.0 4K i Google Chromecast 4.0 HD są w zasadzie wizualnie bliźniaczo podobne / Foto: Google



Nowsza niższa edycja Chromecast with Google TV HD podobno również otrzymała aktualizację systemu. Mogę dodać na zakończenie, że od czasu publikacji aktualności na jego temat oraz zestawienia przystawek smart TV, Chromecast 4.0 HD pojawił się już także w polskich sklepach. Oczywiście wciąż nieoficjalnie, tak jak wszystkie inne produkty Google. Jedynie wyroby Amazfit mają normalną dystrybucję w naszym kraju, ale to za sprawą przejęcia już dobrze zakorzenionej na naszym rynku firmy. Nie było w takim razie sensu ucinać istniejącej już dystrybucji. Ceny Chromecast with Google TV 4.0 HD czy jak kto woli Google Chromecast 4.0 HD zaczynają się w Polsce od 199 złotych.



