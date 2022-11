Aplikacja Lensa podbija sieć. Sztuczna inteligencja tworzy niesamowite awatary

Awatary autorstwa SI

The app is called Lensa ai and these looks feakin sick pic.twitter.com/9MwnJhVLlC — RyseUpGaming (@RyseUpGaming) November 26, 2022

Tak powstają magiczne portrety

Możliwości sztucznej inteligencji w zakresie tworzenia grafik w ostatnich latach potężnie się poprawiły. Doskonałym potwierdzeniem na to są rozwiązania pokrojuczy, które wykorzystują sztuczną inteligencję, by generować niesamowite obrazy na podstawie opisów tekstowych.Teraz w sieci coraz głośniej robi się o sztucznej inteligencji, która na podstawie zdjęć użytkownika tworzy po prostu genialne wirtualne awatary. Mowa o sztucznej inteligencji wykorzystywanej przez aplikację mobilnąodLensa: Photo & Pictures Editor to aplikacja oddająca w ręce użytkowników szereg narzędzi, które umożliwiają szybką edycję i retusz zdjęć selfie. W ostatnim czasie otrzymała ona nową funkcję o nazwiei to właśnie ona wykorzystuje sztuczną inteligencję, by generować awatary niczym spod pędzli i rysików artystów.Wieść o możliwościach funkcji Magic Portraits od jakiegoś czasu rozchodzi się w Internecie po prostu viralowo. Osoby, które już ją wypróbowały, dzielą się efektami jej działania chociażby na Twitterze.Ale co takiego funkcja Magic Portraits robi? Wymaga ona wgrania do aplikacji od 10 do 20 zdjęć selfie lub portretowych. Musi być na nich tylko jedna osoba – ta, której awatary mają zostać wygenerowane. Zdjęcia mają przedstawiać ją pod różnymi kątami, na różnych tłach, z różnymi wyrazami twarzy, a jednocześnie nie mogą zawierać dzieci, nie mogą przedstawiać nagości czy zawierać drugiej osoby.