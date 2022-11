Bootowalny pendrive Windows lub Linux? Sprawdź Rufus 3.2.1

Oto jest.

Rufus 3.2.1 udostępniony

Bardzo cenię sobie programy i aplikacje, których rozmiar jest odwrotnie proporcjonalny do użyteczności. Im mniejszy plik i większe spektrum zastosowań, tym mocniej szanuję deweloperów. Jednym z narzędzi z miejsca zaliczających się do grona niemal powszechnie chwalonych za te właśnie cechy jest Rufus. Program umożliwiający tworzenie bootowalnych nośników USB z obrazów ISO doczekał się nowego wydania.Rufus 3.2.1 to szalenie wygodne w obsłudze narzędzie, dzięki któremu wygodnie utworzycie samouruchamiający pendrive. Jest to szczególnie przydatne w czasach, gdy większość nowoczesnych komputerów po prostu nie ma napędu optycznego. Dzięki Rufus zainstalujesz zarówno systemy Windows , jak i Linux Aktualizacja Rufus 3.2.1 przynosi ulepszoną obsługę systemu Windows. Mowa tu o zaktualizowanych sterownikach, poprawkach irytujących błędów w systemach plików NTFS i exFAT, poprawę komfortu użytkowania w obrębie tego OS-u oraz lepszą obsługę kont lokalnych. Nie sposób nie wspomnieć też o zmianach dotyczących GRUB (Grand Unified Bootloader) i kilkoma innymi komponentami.Oprogramowanie jest nie tylko przyjazne w obsłudze, ale też dostępne w języku polskim.