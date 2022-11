W końcu. Apka Oceanic+ zmienia Apple Watch Ultra w komputer dla nurka

Stało się.

Apple Watch Ultra to najlepszy z najnowszych inteligentnych zegarków Apple i sprzęt, który bez wątpienia w swojej kolejnej odsłonie może poważnie zagrozić smartwatchom Garmina. Już w dniu premiery zaskakiwał mnogością oferowanych przez siebie funkcji, dokładnością pomiarów oraz fenomenalnym wyświetlaczem o jasności aż 2000 nitów. W momencie debiutu Apple obiecywało, że za jakiś czas udostępniona zostanie specjalna aplikacja, która zamieni Apple Watch Ultra w zaawansowany komputer dla nurków. Ten dzień właśnie nastał.Teraz można wreszcie powiedzieć, że Apple Watch Ultra stał się urządzeniem kompletnym. Dziś udostępniono bowiem długo wyczekiwaną apkę Oceanic+, ulepszającą smartwatch Apple do rangi dobrego towarzysza dla nurków. Apple Watch Ultra ma klasę wodoodporności 100 metrów (WR100) zgodnie z normą ISO 22810, głębokościomierz i czujnik temperatury wody, które w połączeniu z narzędziem Oceanic+ pozwalają z niego korzystać wygodnie na głębokości do 40 metrów, w czym pomaga też naprawdę jasny ekran.- mówi Andrea Silvestri, wicedyrektor Huish Outdoors ds. projektowania i rozwoju produktów, który odpowiadał za pracę nad aplikacją Oceanic+.

"Dźwięk rozchodzi się w wodzie dużo efektywniej niż w powietrzu"

"Gdy nurkuję z partnerem i jego komputer emituje dźwięki, trudno mi powiedzieć, czy odzywa się jego urządzenie, czy moje. Słyszę dźwięk, ale nie mogę rozpoznać jego źródła. Wykorzystanie mechanizmu dotykowego zaprojektowanego dla modelu Ultra sprawia, że sygnał jest odbierany tylko przez jedną osobę i przypomina subtelne szturchnięcie przez przewodnika."

Ceny Oceanic+

59,99 złotych za miesiąc

za miesiąc 469,99 złotych za rok

Źródło: AppleW logbooku, czyli rejestrze wykonanych nurkowań, można sprawdzić interaktywny wykres, który przedstawia głębokość, temperaturę i tempo wynurzania, a także inne dane dla każdego momentu spędzonego pod wodą.W planerze nurkowym użytkownik zegarka może określić czas na powierzchni, głębokość nurkowania i używaną mieszankę gazową, a apka Oceanic+ obliczy na tej podstawie jego limit nurkowania bezprzystankowego, czyli czas, jaki można spędzić na danej głębokości. Specjalny sygnał zwrotny sprawia, że zegarek może wysłać użytkownikowi sygnał w postaci serii wibracji, które czuć pod wodą na nadgarstku nawet przez piankę o grubości 7 mm.Źródło: Apple- wyjaśnia Silvestri.Planer uwzględnia istotne dla nurków warunki, takie jak pływy, temperaturę wody, a nawet udostępniane przez innych nurków informacje o aktualnej przejrzystości i prądach. Po nurkowaniu na wyświetlaczu Apple Watch Ultra automatycznie wyświetlą się różne dane, w tym współrzędne miejsca zanurzenia i wynurzenia, a także podsumowanie profilu nurkowania. W aplikacji Oceanic+ na iPhonie można znaleźć podsumowanie z dodatkowymi informacjami. Zawiera ono m.in. mapę z zaznaczonym miejscem zanurzenia i wynurzenia, a także wykresy przedstawiające głębokość, temperaturę, tempo wynurzania i limity bezprzystankowe.Źródło: AppleAplikacja Oceanic+ jest dostępna do pobrania z App Store i wymaga wymaga Apple Watch Ultra z systemem watchOS 9.1, sparowanego ze smartfonem iPhone 8 lub nowszym bądź iPhonem SE (2. generacji) z systemem iOS 16.1.Wersja podstawowa aplikacji jest bezpłatna i zapewnia dostęp do głównych funkcji nurkowych, w tym do danych o głębokości i czasie oraz możliwości zapisu ostatnich nurkowań.Subskrypcja Oceanic+ w wersji z monitorowaniem limitów dekompresji, danymi o nasyceniu tkanek, planowaniem i logbookiem o niegranicznej pojemności jest dostępna w formie subskrypcji i kosztuje:W konfiguracji rodzinnej cena wynosi 629,99 zł/rok, a dostęp do aplikacji może mieć maksymalnie pięć osób.Źródło: Apple