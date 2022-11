Sklep Play w końcu wprowadził możliwość archiwizowania aplikacji

Sklep Play pozwoli zarchiwizować dowolną zainstalowaną aplikację

Źródło: 9to5google

Google zdecydowało się na implementację funkcji pozwalającej użytkownikom na archiwizację zainstalowanych aplikacji. Tego typu rozwiązanie może przydać się we wielu sytuacjach - szczególnie, gdy dana usługa jest nam potrzebna wyłącznie przez określony czas, ale przy okazji nie chcemy tracić lokalnych danych z nią powiązanych. Przyjrzyjmy się nowości nieco bliżej.Od pewnego czasu Google nieco bardziej szczegółowo informuje internautów odnośnie do aktualizacji Sklepu Play. Każdego miesiąca mamy do czynienia z publikacją specjalnego wpisu na blogu, z którego dowiedzieć się możemy na temat mniej lub bardziej ważnych usprawnień. Zyskują na tym nie tylko deweloperzy, ale także przeciętni konsumenci - zresztą, to na ich prośbę koncern nieco ulepszył metody komunikacji jeśli o tę kwestię chodzi.Listopadowa lista nowości obejmuje m.in. opisane już przez nas nowe formaty reklam , które zapewne niezbyt spodobają się użytkowników. Poza tym niektórzy uzyskali już dostęp do.... Osobiście nie widzę u siebie jeszcze tej funkcji, ale redakcja portalu 9to5google już ją dostrzegła. Zasada działania nowości jest dosyć banalna.Wystarczy przejść do sekcji zarządzania aplikacjami, zaznaczyć jedną (lub kilka) z nich i wybrać ikonę kosza na śmieci widoczną w prawym górnym rogu interfejsu. Wtedy też naszym oczom powinno ukazać się rozwijane od dołu nowe menu pozwalające na dokonanie wyboru pomiędzy odinstalowaniem usługi oraz dodaniem jej do archiwum. Co to dokładnie oznacza?No cóż,. Większość pobranych wcześniej danych zniknie z telefonu, co pozwoli na zaoszczędzenie sporej ilości miejsca - zachowają się jednak pliki lokalne. Dzięki temu późniejsze pobranie tej samej usługi poskutkuje automatycznym przywróceniem np. zapisanych piosenek, stanów gry czy ustawień.- zrobimy to za pośrednictwem specjalnej sekcji w Sklepie Play lub po prostu z poziomu ekranu głównego smartfona lub listy aplikacji. Ikona zarchiwizowanej usługi bowiem nie zniknie - będzie ona oznaczona specjalną ikoną chmury. Wystarczy więc w nią kliknąć, by aplikacja po raz kolejny zawitała na naszym sprzęcie.Jeśli więc chcemy pozbyć się danej usługi na określony czas, to nowa funkcja może okazać się bardzo przydatna. Trudno jednak stwierdzić, kiedy opisane wyżej rozwiązanie pojawi się u wszystkich użytkowników - zapewne w przeciągu kilku najbliższych tygodni.Źródło: Google