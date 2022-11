Funkcja wyszukiwania w Gmailu działa o niebo lepiej. Wszystko dzięki AI

Usprawniony system wyszukiwania trafił do Gmaila

Google postanowiło nieco usprawnić system wyszukiwania w swoim kliencie pocztowym. Jak się okazuje, wyszukiwanie czegokolwiek w Gmailu powinno być teraz nieco przyjemniejsze - wszystko to dzięki ulepszonej sztucznej inteligencji, która zwróci jeszcze większą uwagę na hasła wpisywane w przeszłości. Na co dokładnie muszą przygotować się użytkownicy?Nieuporządkowana skrzynka pocztowa to bez wątpienia utrapienie wielu konsumentów - zwłaszcza tych, którzy korzystają z jednego konta przez kilkanaście lat. Nagromadzenie ważnych i mniej ważnych wiadomości może wtedy dosyć mocno przytłoczyć. Prawdziwy problem zaczyna się jednak wtedy, kiedy dochodzi do konieczności znalezienia tego jednego konkretnego maila. No cóż, gigant z Moutain View chyba znalazł pewne rozwiązanie."Rozwiązanie" to może nieco zbyt dużo powiedziane. Chodzi tu bardziej o usprawnienie nieco pomagające w odsianiu tej istotnej zawartości od tej nieco mniej znaczącej. W celu zrozumienia zmian należy cofnąć się do lipca bieżącego roku, kiedy to Gmail wzbogacił się o szereg poprawek w obszarze wyszukiwania. Wtedy też do wyników wprowadzono kontakty i spersonalizowane sugestie na postawie dotychczasowych konwersacji i wymiany maili.Teraz ten system zyskał kolejną aktualizację. Okazuje się, że. Znalezienie konkretnej treści stanie się przez to nieco prostsze, gdyż sztuczna inteligencja zacznie jeszcze skuteczniej domyślać się o co dokładnie może nam chodzić. Google chwali się, że wyszukiwanie maili będzie bardziej "trafne i kontekstowe".Zapewne nie wszyscy użytkownicy dostrzegą obecność nowości zaraz po uruchomieniu usługi. Wprowadzone zmiany staną się jednak- zakładam, że takich internautów jest dosyć sporo. Warto jednak zaznaczyć, iż aktualizacja nie zadziała w trybie offline. Połączenie z internetem okaże się więc konieczne.No i najważniejsze -. Jeśli więc chcecie skorzystać z usprawnionego systemu wyszukiwania, to należy użyć przeglądarkowej wersji usługi. Mówimy tu o dosyć irytującym ograniczeniu, pozostaje mieć więc nadzieję, że prędzej czy później zmiany zostaną zaimplementowane również na urządzenia z systemem Android i iOS.Źródło: Google