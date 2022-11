Zobacz, jak przerobić stary smartfon w kamerkę do monitoringu

Monitorowanie pomieszczeń czy posesji za pomocą kamer staje się coraz bardziej powszechne. Wystarczy wydać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, aby z poziomu smartfonu czy komputera zdalnie monitorować zdarzenia w wybranej lokalizacji. Jest też sposób na darmowy monitoring z użyciem starego, zalegającego w szufladzie smartfonu.





Wykorzystaj starty smartfon i stwórz własny monitoring

Jak przerobić telefon na kamerkę do monitoringu czy elektroniczną nianię? Z pomocą przychodzi nasz poradnik.Możliwości fotograficzne oraz wideo nawet w starszych smartfonach przewyższają optykę montowaną w niedrogich kamerach IP. Oznacza to, że telefon można wykorzystać do monitorowania pomieszczeń, ale niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie.Nawet jeżeli smartfon, którego nie używasz ma uszkodzony ekran, ale jego aparat działa, może się przydać. Daj mu drugie życie.Od czego zacząć? Naładuj telefon, a najlepiej na stałe podłącz go do zasilania - w miejscu, gdzie nie masz zasilania z gniazdka możesz użyć powerbanku, który trzeba będzie naładować raz na jakiś czas.W sklepie z aplikacjami naznajdziemy sporo aplikacji pozwalających na przerobienie telefonu w. W naszym poradniku skorzystaliśmy z appki, która zbiera całkiem dobre opinie i nawet darmowa wersja charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością.Jak skonfigurować, aby aplikacja wyświetlała zdalnie obraz z kamery w smartfonie? Szczegóły znajdziecie w naszym wideo-poradniku.Jeżeli chcecie więcej tego typu poradników, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału.