5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #314]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Ecosia

Cena: 0 zł / Android:Zależy od urządzenia

W tym tygodniu proponujemy ciekawą przeglądarkę internetową, narzędzie do rozpoznawania kolorów, a także aplikację umożliwiająca komponowanie muzyki. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z dynamicznym tytułem dla fanów motocrossu oraz kolorową grą w rzutki.

Color Grab

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 21,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Przeglądarka internetowa powiązana z ciekawym projektem ekologicznym. Wyszukiwarka Ecosia 100% przychodów generowanych z reklam przeznacza bowiem na walkę ze zmianami klimatycznymi, w szczególności opartych o sadzenie drzew na całym świecie. Wystarczy korzystać z niej na co dzień, aby przyczyniać się do niwelowania ocieplenia klimatu.Sama przeglądarka opiera się na kodzie Chromium i zapewnia szybkie surfowanie w sieci.

Music Writer

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-33,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

Rozbudowane narzędzie do rozpoznawania kolorów. Pozwala na pobieranie koloru za pomocą aparatu w smartfonie. Wystarczy nakierować obiektyw na wybrany obiekt, by poznać nazwę i kod danej barwy. Aplikacja umożliwia wykonanie kalibracji, aby jak najwierniej rozpoznawać kolory.Wśród dodatkowych funkcji warto wymienić automatyczne wyświetlanie palety odcieni czy możliwości mieszania kolorów. Aplikacja obsługuje eksport danych do zewnętrznych narzędzi.

Trials Frontier

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 1,99 zł-479,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Rozbudowana aplikacja, która umożliwia stworzenie szczegółowego zapisu nutowego utworu muzycznego. Obsługuje klucze, nuty, metrum itd. Wskazujemy również konkretne instrumenty. Komponować muzykę możemy od razu poprzez notację na pięciolinii lub za pomocą wirtualnych klawiszy. Nie brakuje również opcji dodatkowych związanych ze wstawianiem tekstu piosenki czy próbnym odtwarzaniem utworu.Gotowy projekt możemy wyeksportować do zewnętrznego pliku (PDF, MIDI, MusicXML,MWD).

Darts of Fury

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-479,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Dynamiczny tytuł zręcznościowy dla fanów motocrossu. Bierzemy bowiem udział w zawodach wyczynowej jazdy na motocyklu. Czekają na nas różne tory pełne przeszkód, skoków i widowiskowych trików. Mierzymy się z konkretnymi zadaniami, misjami specjalnymi i turniejami. Nie brakuje również rywalizacji z innymi graczami. Do naszej dyspozycji oddano 15 motocykli, każdy o nieco innej specyfice - w miarę postępów możemy je tuningować.

Kolorowa gra zręcznościowa w trójwymiarowej oprawie graficznej. Na tapet bierze popularną grę w rzutki (darty). Mierzymy się w bezpośrednich pojedynkach online z graczami z całego świata. Czekają na nas różnorodne otoczenia, tarcze i wyzwania specjalne. Nie brakuje oczywiście możliwości zdobywania i ulepszania sprzętu.Sterowanie nie jest skomplikowane i opiera się na przesuwaniu palcem po ekranie - osiąganie dobrych wyników wymaga jednak wprawy i treningu.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!