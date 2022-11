MindPal - do treningu mózgu wystarczy aplikacja? (recenzja)

Twórcy zapewniają poprawę zdolności umysłowych.

MindPal – trenuj umysł na smartfonie

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 20,99 zł-464,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna i ograniczanie stresu to dość oczywiste filary dbania o zdrowie. Nie możemy zapominać również o mózgu - zapewnienie mu odpowiedniego treningu pomoże utrzymać dobre samopoczucie i sprawność umysłową przez długie lata. Okazuje się, że pomocna w tym aspekcie może być aplikacja na smartfonie.MindPal to tytuł pełen gier edukacyjnych. Zaprojektowane zostały specjalnie pod kątem rozwijania podstawowych zdolności umysłowych (pamięć, koncentracja, rozwiązywanie problemów itd.). Program treningowy na bieżąco dostosowuje się do osiąganych rezultatów.Idea jest prosta - uruchamiamy aplikację, wykonujemy zaplanowane na dany dzień gry/wyzwania i stopniowo trenujemy mózg. Można oczywiście dyskutować nad efektywnością takiego rozwiązania i faktycznym wpływem na umysł, ale nie da się ukryć, że poświęcenie kilku/kilkunastu minut dziennie na gry edukacyjne (logiczne, językowe, matematyczne) będzie zdecydowanie korzystniejsze niż przeglądanie mediów społecznościowych. Jakiego typu zadania rozwiązujemy? Zapamiętujemy wyrazy, wykonujemy działania matematyczne, odnajdujemy pasujące wzory itp.Aplikacja wymaga znajomości języka angielskiego przynajmniej w stopniu średnio zaawansowanym. Za darmo możemy wykonać ograniczoną liczbę treningów w ciągu dnia. Nie mamy również dostępu do pełnego katalogu gier. Nie przeszkadza to jednak w stopniowym polepszaniu umiejętności. Szczególnie że subskrypcja kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie (w zależności od wariantu płatności).MindPal to aplikacja trudna do jednoznacznej oceny. Z jednej strony możemy bez dodatkowych kosztów przyjemnie zmęczyć szare komórki. Nikt nie zagwarantuje nam jednak, że gry faktycznie usprawnią nam umysł. Warto poświęcić sporo czasu na testy, zanim zdecydujemy się na wykupienie wersji Pro.