Google Chrome z nową luką zero-day. Zaktualizuj przeglądarkę

To już ósma taka luka w tym roku.

Luka umożliwiająca przepełnienie bufora

Google Chrome – jak zaktualizować

Niestety, programiści odpowiadający za rozwój przeglądarkinie mogą spać spokojnie. Po wydaniu nowej wersji przeglądarki muszą być gotowi na to, że wersja ta będzie niespodziewanie zawierać poważną lukę bezpieczeństwa, którą trzeba będzie niezwłocznie naprawić.W tym roku Google musiało błyskawicznie załatać w Chrome dotychczas 8 luk. Łatka naprawiająca tą ostatnią, ósmą, została wydana ledwie wczoraj. Zatem, jeżeli korzystasz z Google Chrome, natychmiast ją zaktualizuj.Najnowsza luka zero-day w Chrome została oznaczona jako. Jest to luka typu(przepełnienie bufora stosu stanu) w GPU. Jako pierwszy wykrył ją. Miało to miejsce 22 listopada bieżącego roku.Luka typu „heap buffer overflow” sprawia, że dane są zapisywane w zabronionych (zwykle sąsiadujących) lokalizacjach i brakuje kontroli nad ilością wprowadzanych danych. Cyberprzestępcy mogą ten fakt wykorzystać w celu nadpisania pamięci aplikacji, przejęcia kontroli nad procesami lub nieautoryzowanego wykonania kodu.Jak zwykle, Google nie zamierza dzielić się szczegółami na temat luki CVE-2022-4135, dopóki większość użytkowników nie zaktualizuje przeglądarki. Udostępnienie takich szczegółów ułatwiłoby bowiem cyberprzestępcom wykorzystanie jej.Aby uaktualnić Google Chrome do najnowszej wersji, wystarczy że otworzyszprzeglądarki, a następnie przejdziesz do zakładki. Jeżeli najnowsza aktualizacja jest dostępna, ujrzysz tam baner z napisem. Kliknięcie w ten baner poskutkuje ponownym uruchomieniem przeglądarki i instalacją aktualizacji.Istnieje duża szansa, że przeglądarka Google Chrome wcześniej zaktualizowała się automatycznie. Jeśli tak było, w menu Chrome – Informacje zobaczysz napis o treści „Masz aktualną wersję Chrome”. Powinien on widnieć nad następującym numerem wersji: