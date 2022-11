US Navy to piraci. Zapłacą odszkodowanie Niemcom

Amerykańska armia i takie coś...

US Navy - piraci, nie korsarze

Instalacja wbrew woli dewelopera

US Navy, czyli Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych to piraci, a przynajmniej według Federalnego Sądu ds. Roszczeń. Nie chodzi tu o jednak o korsarstwo, a piractwo komputerowe. Wojskowi przegrali właśnie sprawę sądową o naruszenie praw autorskich do oprogramowania. US Navy w konsekwencji musi zapłacić pewnemu deweloperowi, co stanowi równowartość ok.. Firma składająca pozew domagała się początkowo... 600 milionów dolarów.Niemiecka firmawniosła federalny pozew przeciwko US Navy jeszcze w 2016 roku. Twierdzono w nim, że Marynarka Wojenna USA zgodziła się na ograniczoną i eksperymentalną licencję na oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej 3D BS Contact Geo w 2011 i 2012 roku. Obejmowała ona instalację programu na 38 komputerach do testowania i próby zintegrowania go z systemami Marynarki Wojennej.Wojskowi byli podobno pod takim wrażeniem oprogramowania, że rzekomo skłonili dewelopera do działania w przekonaniu, że US Navy zakupi dodatkowe licencji i wdroży je na szeroką skalę w 2013 roku. Negocjacje trwały pomiędzy 2013 i 2015 rokiem. W ich toku Bitmanagement wyłączył oprogramowanie chroniące przed kopiowaniem w BS Contact Geo na prośbę Marynarki Wojennej. US Navy zainstalowało je na co najmniej...Licencja za program za pojedyncze stanowisko kosztowała wtedy 1067 dolarów, więc firma Bitmanagement uznała, że wojsko amerykańskie jest jej winne 596 milionów dolarów za korzystanie z oprogramowania. Właśnie to doprowadziło do pozwu przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych. US Navy odpowiedziało... kontrpozwem.