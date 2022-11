LibreOffice 7.4.3 już jest. Naprawiono 100 błędów

Darmowy pakiet biurowy.

LibreOffice 7.4.3

"LibreOffice oferuje najwyższy poziom kompatybilności w segmencie rynku pakietów biurowych, z natywnym formatem OpenDocument (ODF), doskonałą obsługą plików MS Office i wsparciem dla dużej liczby starszych formatów dokumentów"

Darmowy pakiet biurowy LibreOffice - skąd pobrać?

Z początkiem listopada The Document Foundation zachęcało do aktualizacji pakietów biurowych LibreOffice 7.3 do najnowszego wydania 7.4. Teraz, gdy wydano LibreOffice 7.4.3, nie ma już żadnych absolutnie najmniejszych powodów ku temu, aby z tym zwlekać. Darmowy pakiet biurowy LibreOffice 7.4.3 zawiera aż 100 poprawek błędów i jest pod każdym względem lepszy od wcześniejszych dystrybucji.LibreOffice to świetna alternatywa dla Microsoft Office. Bezpłatne odpowiedniki programów Word, Excel, Powerpoint, czyli narzędzia Writer, Calc i Impress, cieszą się sporym uznaniem milionów osób. Jeśli jeszcze nie korzystałeś z tych programów, masz dobrą okazję, aby to zrobić.LibreOffice 7.4.3 pojawił się w sieci w sześć tygodni po wydaniu LibreOffice 7.4.2 i zawiera łącznie 100 poprawek błędów. Jak zawsze przy okazji aktualizacji ulepszono interoperacyjność dokumentów i poprawiono niezawodność poszczególnych narzędzi.— przekazał przy okazji informacji o premierze nowej wersji pakietu Italo Vignoli z The Document Foundation.LibreOffice 7.4 otrzyma jeszcze trzy dodatkowe aktualizacje do 12 czerwca 2023 r. Debiut kolejnej wersji, LibreOffice 7.4.4, jest planowany na początek stycznia 2023 roku. Użytkownikom LibreOffice 7.3 zaleca się aktualizację programu do LibreOffice 7.4 przed planowanym dniem zakończenia wsparcia 30 listopada 2022 roku. Ostatnią aktualizacją dla LibreOffice 7.3 był LibreOffice 7.3.7, wydany na początku tego miesiąca.Najnowsza wersja darmowego pakietu biurowego została już udostępniona w bazie oprogramowania naszego serwisu.pl. Poniżej znajdziesz odnośniki do wydań na wszystkie najpopularniejsze systemy operacyjne.Źródło: mat. własny