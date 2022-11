Wiadomości Google zyskały świetną nowość dla fanów emoji

Wiadomości Google pozwalają używać dowolnej emotikony

Wiadomości Google mogą liczyć na kolejną funkcjonalność, która nieco poszerzy możliwości użytkowników w kwestii używania emoji. Okazuje się, że już niedługo będzie można na każdą wiadomość zareagować dowolnym emotikonem - to rozwiązanie bez wątpienia pożądane przez wiele osób. Na co dokładnie należy się przygotować?Większość internetowych komunikatorów stara przekonać do siebie jak najliczniejsze grono konsumentów. Robi to głównie poprzez wprowadzanie interesujących rozwiązań, których próżno doszukiwać się w podobnych aplikacjach od innych deweloperów. Może się wydawać nawet, iż podstawowe założenie tego typu usług (wysyłanie wiadomości tekstowych) zeszło na dalszy plan.Z drugiej jednak strony mamy takie- jest do domyślna aplikacja do wysyłania SMS'ów na większości smartfonów z systemem Android na pokładzie. Ostatnio gigant z Moutain View stara się urozmaicić ten program i dosyć regularnie wprowadza do niego funkcjonalności znane z popularnych komunikatorów. Mowa tu chociażby o... emotikonach.Oczywiście ich implementacja jest w tym przypadku nieco trudniejsza - niejednokrotnie mieliśmy bowiemdo czynienia z przepychankami jeśli chodzi o system RCS. W końcu jednak udało się wprowadzić możliwość reagowania na wiadomości przy pomocy niektórych emotikon. Ich lista nie robiła jednak wrażenia, przez co sporo osób odpuszczało sobie korzystanie z tego rozwiązania.Teraz mamy do czynienia z rewolucją, gdyż Google zdecydowało się na implementację. Wystarczy kliknąć ikonę plusa na pasku z emoji i wybrać pasującą grafikę - jeśli korzystacie z dowolnego innego komunikatora to raczej bez problemu będziecie wiedzieć jak skorzystać z nowości.Na razie jednak nie wszyscy użytkownicy mają dostęp do funkcjonalności. Została ona wdrożona po stronie serwera i nawet kilka tygodni może minąć zanim każdy otrzyma możliwość reagowania dowolną emotikoną. Jest jednak dobra wiadomość - jeśli nadawca będzie miał dostęp do narzędzia nieco wcześniej i doda emoji do wiadomości, to i tak ją zobaczycie.Warto też wspomnieć o pewnych ograniczeniach jeśli chodzi o reagowanie na wiadomości, które pochodzą od osoby niekorzystającej z Wiadomości Google. Mowa tu chociażby o posiadaczach smartfonów od Samsunga czy Apple. W kilku przypadkach użytkownicy ujrzą np. osobną wiadomość informującą o dodaniu emotikony lub... nie zobaczą nic.Jeśli chodzi o inne rozwiązania czekające na użytkowników komunikatora od Google, to niedawnooraz ullepszonego widoku galerii. Te funkcje powinny zostać wdrożone "wkrótce".Źródło: 9to5google