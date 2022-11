Zapomniał PIN do telefonu, ale znalazł obejście. Google wypłaciło mu 316 tys. złotych

Szybki zarobek.

Odblokowanie smartfona bez kodu PIN

Google hojnie nagrodziło Schutza, ale nie obyło się bez przygód

Niezła wpadka wizerunkowa Google. Jak się okazuje smartfony Google Pixel , teoretycznie wzorcowe smartfony z Androidem - bo któż może zrobić lepszy smartfon z Androidem od twórców tego systemu - są podatne na to zaskakująco łatwe obejście ekranu blokady. Odkrył je badacz bezpieczeństwa. Za swoje odkrycie dostał sowite honorarium. Co najciekawsze, doszedł do niego zupełnym przypadkiem.David Schutz przebywał cały dzień w podróży i do zera rozładował baterię swojego smartfona Google Pixel 6. Po podłączeniu ładowarki do gniazdka telefon poprosił o kodjego karty. Schutz kodu zapomniał, w związku z czym zablokował sobie kartę. Znacie tę procedurę, po trzech nieudanych próbach wprowadzenia kodu PIN telefon prosi o kodkarty SIM, który znajduje się zazwyczaj na opakowaniu karty SIM. Tak było i tym razem.Schutz znalazł kod PUK, wprowadził go na ekranie smartfonu, po czym został poproszony o ustawienie nowego kodu PIN. Robiąc to zauważył, że smartfon wyświetlił ikonę odcisku palca zamiast kłódki. Smartfon zaakceptował jego odcisk palca, ale utknął na komunikacieSchutz szybko zorientował się, że może wykonać tę samą sekwencję kroków, otworzyć tackę karty SIM i podmienić kartę, by całkowicie ominąć ekran blokady. Proces ten zaprezentował na poniższym filmie. Jak się okazało, działa on na wszystkich telefonach Google Pixel.Luka została błyskawiczniew ramach aktualizacji zabezpieczeń z, po tym jak Schutz skontaktował się z Google. Kiedy Schutz pierwotnie zgłaszał błąd, tabela kwot nagród dla Androida sugerowała, że za swoje znalezisko może otrzymać nawet(ok.). Błąd został niespodziewanie oznaczony jako duplikat, co oznaczało, że mężczyzna zostanie odprawiony z kwitkiem. Na tym jednak historia się nie kończy.Schutz zgłosił błąd w czerwcu, a ten dopiero miesiąc później został oznaczony jako duplikat. Gdy Google wydało wrześniową poprawkę bezpieczeństwa... nadal można było używać obejścia. Schutz był wtedy na imprezie Google ESCAL8 w Londynie, w związku z czym postanowił zademonstrować obejście na telefonach Pixel bezpośrednio w biurze Google.Zespół Android Vulnerability Reward Program wysłuchał historii dotyczącej błędu, a poprawka została zaplanowana na listopad. Schutz ostatecznie otrzymał nagrodę w wysokości(ok.), ponieważ chociaż jego błąd był duplikatem, tylko z powodu jego dodatkowego raportu zaczęto pracować nad poprawką. Intrygujące.Źródło: PCMag, David Schutz