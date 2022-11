Przesyłanie książek na Kindle’a stało się właśnie znacznie prostsze

"Send to Kindle" z nową webową aplikacją

Źródło: Amazon

Amazon zdecydował się na udostępnienie webowej wersji aplikacji „Send to Kindle”, dzięki której przesyłanie plików na popularne czytniki stanie się nie tylko prostsze, ale także szybsze i przyjemniejsze. Nie mogło się rzecz jasna obejść bez pewnego haczyka – na konsumentów czeka bowiem jedno ograniczenie. O co dokładnie chodzi?Czytanie w wersji elektronicznej nadal jest dosyć niszowe – głównie za sprawą przywiązania się użytkowników do papieru oraz wysokich cen wirtualnych plików. Nie da się jednak przejść obojętnie obok zalet e-booków, do których bez wątpienia należy wygoda. Tak naprawdę od kilku lat nie zabieram ze sobą w podróż papierowych wersji książek, nie wyobrażam sobie tego. Jeśli zaś chodzi o najpopularniejsze modele czytników, to bezdyskusyjnie wygrywa tu Kindle.Przesyłanie plików na Kindle’a zapewne nie raz wywołało irytację wśród wielu posiadaczy któregokolwiek z wariantu sprzętu. Jeśli nie kupujecie książek bezpośrednio w sklepie Amazon, to istnieje kilka sposobów, by zakupiona pozycja pojawiła się na urządzeniu. Mowa tu chociażby o użyciu kabla USB, wysłaniu pliku na specjalny adres e-mail przypisany do sprzętu czy skorzystaniu z dedykowanej aplikacji „Send to Kindle” Do tej pory była ona jednak dostępna wyłącznie w formie aplikacji na PC oraz urządzenia mobilne. Jak się jednak okazuje, amerykański gigant w końcu poszedł po rozum do głowy i. Teraz wystarczy tylko wejść na dedykowaną stronę, zalogować się do swojego konta, przeciągnąć pobrany plik i kliknąć „Send”. Ten proces nigdy nie był jeszcze taki prosty. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy czytników.Witryna pozwala na przesłanie plików w następujących formatach:. Na liście nie znalazł się niestety format MOBI – jeśli będziecie chcieli przesłać książkę w takim formacie, to zostaniecie zmuszeni do skorzystania z maila bądź aplikacji na PC. Warto przy okazji wspomnieć, że nie da się również wysłać plików ważących więcej niż– lecz to zapewne nie będzie stanowiło kłopotu dla wielu użytkowników.Irytujące może być jednak to, że „Send to Kindle”– zwłaszcza tych w formacie EPUB. Jeśli już więc wybierzemy odpowiednią książkę, to zostaniemy poproszeni o ręczne wpisanie jej tytułu oraz autora. W innym przypadku urządzenie automatycznie nazwie książkę dokładnie tak jak nazywa się przesyłany plik.Tak czy inaczej – mówimy o naprawdę przydatnym usprawnieniu, które zapewne przypadnie do gustu sporej części posiadaczy czytników Kindle.Źródło: Amazon, Świat Czytników