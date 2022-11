Rewolucja w aplikacjach na Google TV i Android TV. AAB to kolosalne atuty

AAB zastąpi APK.

AAB zamiast APK. Apki na telewizorach przyspieszą

Pokaźne grono osób korzystających z telewizorów z systemami operacyjnymi Google TV i Android TV narzeka na niezbyt płynne działanie aplikacji. Powiedzmy sobie szczerze: producenci telewizorów mocno oszczędzają na podzespołach i nawet do propozycji ze średniej półki cenowej pakują czasem czipy rodem z niskiego segmentu cenowego. Mało kto wie, ale w niewielkiej płynności działania apek spora jest też zasługa tego, w jaki sposób są one dostarczane na telewizory.W jednym z najnowszych wpisów na blogu Google przeznaczonym dla deweloperów Androida czytamy, że w 2023 roku Android TV i Google TV czekają spore zmiany. Aplikacje rozwijane z myślą o tych systemach będą pisane przy wykorzystaniu tzw. Android App Bundle (AAB) zamiast znanego obecnie standardu Android Package Kits (APK). Według zapewnień producenta zmniejszy to ich rozmiari przełoży się na znacznie sprawniejsze działanie oraz większą responsywność telewizorów.Atuty nowego standardu to według Google:- AAB zapewniają średnio 20% oszczędności w kwestii rozmiaru w porównaniu z ich odpowiednikiem APK dzięki optymalizacji pod kątem każdego urządzenia.— ponieważ AAB umożliwiają użytkownikom archiwizację (co pozwala odzyskać ~60% miejsca zajmowanego przez aplikacje), użytkownicy mogą zachować więcej aplikacji na swoim telewizorze pomimo ograniczonej przestrzeni dyskowej. Telewizory mają zintegrowany interfejs użytkownika, umożliwiający szybkie archiwizowanie/przywracanie archiwizacji.— AAB działają na wszystkich urządzeniach z systemem Android korzystających ze sklepu Google Play, w tym na telewizorach, telefonach, tabletach, zegarkach, samochodach i nie tylko.— aby ułatwić dostarczanie, pojedynczy artefakt z całym kodem i zasobami aplikacji umożliwia Sklepowi Play dynamiczne udostępnianie zoptymalizowanej aplikacji dla każdej konfiguracji urządzenia. Dla większego bezpieczeństwa programiści mogą również zresetować klucz przesyłania, jeśli zostanie zgubiony lub przejęty.Zmiana zapowiedziana przez Google to oczywiście dość sporo pracy dla programistów. Zapowiadana nowość wejdzie w życie już w maju 2023 roku, a deweloperzy otrzymają sześć miesięcy na dostosowanie swoich aplikacji do nowych reguł gry. Jeżeli ktoś nie dostosuje swojej apki do wytycznych, apka przestanie działać i zostanie usunięta ze sklepu z aplikacjami Google Play dla telewizorów, o ile rzecz jasna będzie tam obecna.AAB jest wspierane przez urządzenia z systemem. Nie wszystkie funkcje AAB zadziałają w starszych wydaniach.Dobra zmiana.Źródło: Android Developers