Apple ma problem. iCloud prezentuje zdjęcia obcych ludzi

Chmura Apple z poważnym błędem.

Kolosalny problem z iCloud dla Windows

"iCloud dla Windows psuje filmy nagrane z iPhone'a 14 Pro Max (...). W rzadkich przypadkach wstawia pojedyncze klatki do filmów z nieznanych źródeł, być może innych kont iCloud. Widziałem rodzinne zdjęcia innych osób, których nigdy w życiu nie widziałem, mecze piłki nożnej i inne przypadkowe fotografie. To bardzo niepokojące i nie sprawia, że czuję się bezpiecznie korzystając z iCloud."

Zapowiadana jeszcze w październiku tego roku integracja iCloud z programem Zdjęcia dla Windows 11 już działa . Nowość udostępniona szerokiemu gronu odbiorców mniej więcej 12 listopada wydaje się działać poprawnie, ale czarne chmury zbierają się nad narzędziem rozwijanym przez Apple. iCloud dla Windows, dedykowana aplikacja stworzona przez firmę z Cupertino do synchronizacji plików w obrębie systemu Microsoftu, nieprawidłowo wyświetla zdjęcia i pliki wideo, a także prezentuje treści innych użytkowników chmury.Na forach serwisu MacRumors pojawiło się kilka skarg pochodzących od internautów, doświadczających problemów ze smartfonami iPhone 13 Pro i iPhone 14 Pro przy synchronizowaniu danych do windowsowego programu iCloud. Filmy nagrane na iPhonie, a następnie zsynchronizowane z iCloud dla Windows są uszkodzone - pojawiają się na nich czarne linie, a filmy nie działają poprawnie.Co znacznie bardziej niepokojące, niektórzy użytkownicy widzą zdjęcia i filmy, które nie należą do nich. Te pojawiają się w ich bibliotekach, gdy próbują obejrzeć uszkodzone pliki. Czytelnik MacRumors, sleep_ghost, pisze:Nie wiadomo, czy zdjęcia faktycznie pochodzą od innych użytkowników iCloud, ale absolutnie wszystkie komentarze na to wskazują. Kilku internautów wypowiadających się w wątku widziało przecież fotografie obcych ludzi, zdjęcia z widowisk sportowych, w których nie uczestniczyli i inne podobne treści.Usunięcie aplikacji iCloud dla Windows i ponowna instalacja nie rozwiązuje problemu, zatem problem leży zapewne po stronie serwera. Internauci zgłosili sprawę Apple, jednakże firma nie wystosowała komunikatu w tej sprawie. Usterka dotyka korzystających z systemów Windows 11 i Windows 10 i może dotyczyć tylko urządzeń z niektórymi ustawieniami, takimi jak włączone HDR i HEVC.Źródło: MacRumors