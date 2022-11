Najlepsza promocja VPN na Black Friday? NordVPN solidnie przeceniony

Więcej wolności i prywatności w Internecie

Black Friday to idealna okazja do tego, aby zacząć korzystać z usługi typu VPN. Dlaczego? Odpowiedź jest oczywista: właśnie wtedy można załapać się na największe zniżki! VPN klasy premium nie tylko zabezpieczy Twój ruch internetowy i ukryje Twoje IP przed innymi, ale również ochroni sprzęt przed typowymi zagrożeniami internetowymi.Jedna z najpopularniejszych na świecie firm świadczących tego rodzaju usługi, NordVPN, organizuje fantastyczną wyprzedaż na Czarny Piątek NordVPN to ponad 5000 serwerów na całym świecie i najszybsze połączenie VPN na rynku. To także skuteczne blokowanie niebezpiecznych stron internetowych, złośliwego oprogramowania i natrętnych reklam.Teraz możesz wykupić 2 lata usługi od NordVPN z 55% rabatem (tylko 12,19 złotych miesięcznie w opcji standard) i otrzymać 3 dodatkowe, gratisowe miesiące oprócz tych w cenie abonamentu. Ekskluzywną ofertę na Black Friday poznasz tutaj No dobra, ale dlaczego NordVPN jest VPN, który powinieneś sobie sprawić z okazji Czarnego Piątku?NordVPN oferuje ponad 5000 szybkich serwerów w 59 krajach, dzięki czemu użytkownik może zmienić swoją wirtualną lokalizację jednym kliknięciem.Oznacza to, że jako użytkownik NordVPN będziesz mógł swobodnie omijać cenzurę sieci podczas podróży do krajów, w których obowiązują takie ograniczenia. Ponadto, uzyskasz swobodny dostęp do dowolnych treści, pomimo ograniczeń geograficznych. Jeśli jesteś na wycieczce za granicą, połącz się po prostu ze swoim krajem i korzystaj z sieci i serwisów VOD, jakbyś był w swojej sypialni.Innym dobrym powodem dla zmiany lub ukrycia adresu IP są kwestie dotyczące prywatności.Większość rzeczy, które robisz online - przeglądanie stron internetowych, to, co wyszukujesz w Google, reklamy, na które klikasz - może zostać przypisane do Twojego adresu IP. Marketerzy zbierają dane osobowe, aby zbudować Twój cyfrowy profil. Mogą następnie wyświetlać Ci ukierunkowane reklamy lub sprzedać Twój profil cyfrowy temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Im bardziej szczegółowy profil, tym większa jego wartość.Nic dziwnego, że popularność VPN rośnie. Nikt nie chce być śledzony online, ani mieć zakazu dostępu do zakupionych treści.VPN potrzebuje odpowiedniej i specjalistycznej infrastruktury, aby zapewnić korzystającym doskonałą prędkość i stabilne połączenie. NordVPN ma zasoby, aby zagwarantować, że otrzymasz usługę premium, na którą zasługujesz.NordVPN stale się ulepsza, aby mieć pewność, że wyprzedza konkurencję. Weźmy jako przykład NordLynx. NordVPN zastosował WireGuard — najbardziej zaawansowany protokół tunelowania VPN — i zbudował na nim NordLynx, własne rozwiązanie do tunelowania. NordLynx oferuje teraz użytkownikom NordVPN szybkość i bezpieczeństwo, które według deklaracji usługodawcy nie mają sobie równych na rynku.Dziś potrzebujesz czegoś więcej niż tylko VPN, aby być bezpiecznym w Internecie. Na szczęście NordVPN ma potężne możliwości ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, które zapewniają dodatkową warstwę ochrony dla Twoich urządzeń.Błądzić jest rzeczą ludzką, zatem ludzie często popełniają błędy surfując po sieci: klikają linki, zanim upewnią się, że są bezpieczne, otwierają podejrzane e-maile i pobierają pliki bez sprawdzania ich pod kątem złośliwego oprogramowania. Ochrona przed zagrożeniami NordVPN to ostatnia linia obrony, która pozwala popełnić błąd online, bez konieczności ponoszenia konsekwencji. Oczywiście do pewnego stopnia.Ochrona przed zagrożeniami automatycznie blokuje niebezpieczne strony internetowe, skanuje pobierane pliki w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania i pomaga unikać modułów śledzących i natrętnych reklam.Dzięki temu przeglądanie zasobów Internetu jest bezpieczniejsze i przyjemniejsze. Będziesz mógł przeglądać swoje ulubione strony internetowe bez irytujących wyskakujących okienek lub spowalniających wszystko reklam.Ochrona przed zagrożeniami NordVPN sama w sobie jest potężnym narzędziem, ale jest całkowicie bezpłatnym dodatkiem w ramach subskrypcji NordVPN.Hasło jest kluczem do Twojego cyfrowego domu. Zgub klucz, a stracisz dostęp do swoich kont. Potrzebujesz silnych, bezpiecznych haseł, aby mieć pewność, że nikt się nie włamie do tego, co powinno być nie tylko cyfrowym domem, a prawdziwą cyfrową twierdzą. Nie każdy chce to przyjąć do wiadomości, a tym bardziej się do tego stosować, ale: hasła muszą być unikalne.Używając ponownie tego samego hasła, zamykasz wszystkie drzwi tym samym kluczem. Jeden wyciek danych wystarczy do tego, aby wszystkie Twoje konta były zagrożone. Chcesz tego uniknąć.Wraz z NordVPN możesz teraz uzyskać dostęp do NordPass, menedżera haseł, który będzie generował silne hasła, przechowywał je w bezpiecznym skarbcu i automatycznie je uzupełniał podczas logowania. NordPass identyfikuje Twoje dane uwierzytelniające i stale sprawdza, czy hasła nie zostały nigdzie ujawnione.Zdobądź omawiany cyberbezpieczeństwa (NordVPN + NordPass) w tym miejscu , wybierając plan NordVPN Plus.NordVPN jest dostępny na wszystkich głównych platformach (Windows, Android, iOS, macOS, Linux i nawet Android TV) i może pracować na 6 urządzeniach jednocześnie.Wystarczy jedno kliknięcie, aby połączyć się z serwerem VPN. Możesz nawet skonfigurować automatyczne łączenie i zapomnieć o ręcznym klikaniu.NordVPN zapewnia wsparcie 24/7, które pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc przezwyciężyć wszystkie ewentualne trudności, jakie napotkasz. Chcesz skonfigurować NordVPN na routerze lub skorzystać z Meshnet, który pozwala łączyć urządzenia do pracy lub zabawy bez względu na to, gdzie jesteś? Otrzymasz wszelką potrzebną pomoc.Pospiesz się! W ten Czarny Piątek możesz otrzymać 2-letni plan NordVPN z 55-procentową zniżką i cieszyć się bonusowymi 3 miesiącami za darmo. To koszt jedynie 12,19 złotych miesięcznie.