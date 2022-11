Twitter zaszyfruje wiadomości i wprowadzi rozmowy wideo. Musk zapowiedział nowości

Twitter już niedługo otrzyma zaszyfrowane wiadomości

Chcemy umożliwić użytkownikom możliwość komunikowania się bez obaw o ich prywatność, lub bez obaw o naruszenie danych na Twitterze, gdzie wszystkie DM-y internautów trafią do sieci. Nie chcemy, by nasi konsumenci myśleli, że ktokolwiek na Twitterze może szpiegować ich DM-y. To rzecz jasna nie jest fajne, lecz mimo to zdarzyło się to już kilka razy wcześniej.





Źródło: Twitter

Twitter już niedługo wzbogaci się o kilka przydatnych funkcji, które docelowo mają wznieść platformę na „kolejny poziom”. Oczekuje się, że już niedługo użytkownicy będą mogli wysyłać zaszyfrowane wiadomości oraz prowadzić rozmowy audio/wideo. Wykonania jakich kroków należy spodziewać się po nowym właścicielu?Cóż, ostatnie tygodnie są dosyć burzliwe jeśli chodzi o Twittera – tyczy się to głównie sytuacji panującej wewnątrz firmy. Masowe zwolnienia i zapowiadanie „hardcoru” niezbyt pozytywnie budują wizerunek Elona Muska. Do tego wszystkiego dochodzi wizja stworzenia „Twittera 2.0”, który miałby być lepszy od poprzednika w praktycznie wszystkich aspektach.Tyczy się to m.in. wolności oraz prywatności. Usługa na przestrzeni całego okresu swojego istnienia doczekała się kilku naprawdę poważnych wycieków – ich skutki można było odczuć jeszcze przez długi czas. Musk wypowiedział się więc dosyć jasno podczas ostatniej prezentacji. Jego słowa brzmiały następująco:Obecnie. Jak sam twierdzi: „to powinno wyglądać tak, że sam nie mógłbym podejrzeć wiadomości któregokolwiek z użytkowników nawet jeśli miałbym pistolet przyłożony do głowy”. Widać więc, że Elon dosyć poważnie traktuje akurat tę kwestię.Poza tym planowane jest także wdrożenie możliwości prowadzenia audio lub wideo za pośrednictwem czatu. Widać tu sporą inspirację innymi komunikatorami uznawanymi za „bezpieczne”. Mowa tu chociażby o Signalu , który często podawany jest jako przykład ostoi prywatności – sam Musk kilka razy zdążył o nim wspomnieć.Źródło: The Verge