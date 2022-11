Przedłużone wsparcie Windows 8.1 wkrótce się skończy

Czas tyka.

Koniec rozszerzonego wsparcia dla Windows 8.1

Ile osób korzysta z Windows 8.1?

Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Czasem kończy się też szybko. Podstawowe wsparcie dla Windows 8.1 , który debiutował pod koniec 2013 roku, zostało zakończone 9 stycznia 2018 roku. Nie jestem przekonany czy Windows 8.1 był "dobry", ale z pewnością był lepszy od- myślę, że wielu z Was zgodzi się ze mną w tej ocenie. Microsoft wciąż udziela rozszerzonego wsparcia dla Windows 8.1, choć powinniście wiedzieć, że wkrótce nastanie jego kres.Windows 8.1 został udostępniony mniej więcej rok po tym, jak Microsoft ogłosił premierę Windows 8. Nowsze wydanie wprowadziło sporo pożądanych zmian, że wspomnę tylko o przywróceniu Menu Start. Większość użytkowników Windows 8.1 doceniła aktualizację, ale zaledwie dwa lata później, bo już w 2015 roku, firma z siedzibą w Redmond przedstawiła światu Windows 10 . Dni Windows 8.1 były policzone.Firma Microsoft zakończyła podstawowe wsparcie dla systemu Windows 8.1 jeszcze 9 stycznia 2018 roku i. Gdy to nastąpi, korporacja nie będzie dłużej dostarczać aktualizacji oprogramowania ani świadczyć pomocy technicznej dla tego systemu operacyjnego.Potwierdzono już absencję rozszerzonego programu aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows 8.1, co oznacza, że każdy, kto korzystał będzie z omawianego tu OS-u po 9 stycznia 2018 roku, będzie to robił na własne ryzyko, narażony na zagrożenia bezpieczeństwa.Według danych StatCounter z systemu Windows 8.1 na świecie nadal korzysta 2,45 procent użytkowników komputerów z systemem Windows. Dla porównania, system Windows 7 jest nadal zainstalowany na 9,61 procent komputerów. Windows 11 widnieje na 15,44% komputerów. Najlepszym wynikiem może poszczycić się Windows 10, z gigantycznym, bo aż 71,29% udziałem w rynku.

Windows XP - 0,27%

- 0,27% Windows 7 - 6,47%

- 6,47% Windows 8 - 0,3%

- 0,3% Windows 8.1 - 2,28%

- 2,28% Windows 10 - 78,77%

- 78,77% Windows 11 - 11,81%

Dla porównania, w Polsce liczby te przedstawiają się następująco:

