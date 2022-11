To darmowe narzędzie na Linux, Windows i macOS poprawi jakość zdjęć i grafik

Ulepsz dowolny plik graficzny.

Zwiększ szczegółowość swoich zdjęć

Założę się, że podobnie jak ja wielokrotnie chcieliście poprawić jakość przeróżnej maści starych zdjęć. Przez "jakość" rozumiem w tym wypadku rozdzielczość, przekładającą się na szczegółowość fotografii, zwłaszcza na dużych ekranach monitorów lub telewizorów. Wcale nie tak łatwo jest znaleźć narzędzia umożliwiające bezpłatny upscalling obrazów, usuwający z nich na przykład irytujące ziarno. Na szczęście istnieje darmowy, otwartoźródłowy i multiplatformowyOczywiście, rozdzielczość dowolnego pliku graficznego da się zwiększyć w pierwszym lepszym programie - pomoże w tym choćby doskonały IrfanView . Upscaler działa nieco inaczej i dzięki sztucznej inteligencji pozwala ulepszyć szczegóły na fotografiach, ale nawet niskiej jakości grafikach.Upscaler to aplikacja typudo skalowania obrazów, wykorzystująca SI do automatycznego ulepszania każdego przesłanego do niej obrazu, przede wszystkim tych o niskiej rozdzielczości.Cóż, technicznie rzecz biorąc, nie robi tego. Upscaler jest w rzeczywistości jedynie interfejsem GTK4/libadwaita dla algorytmu Real-ESRGAN ncnn Vulkan AI. To ten algorytm, rozszerzenie Real-ESRGAN, odpowiada za to, że obrazy zmieniają się na lepsze. Real-ESRGAN jest w stanie "przewidzieć", jak powinny wyglądać brakujące piksele obrazu. Dodaje je poprzez upscalling, a rezultatem jest zauważalnie lepsza jakość obrazów wyjściowych.