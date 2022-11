Windows 11 ostrzeże Cię o kończącym się miejscu w chmurze

Nowość w kanale Dev.

Nowe ostrzeżenie o wyczerpaniu miejsca w chmurze – kompilacja 25247 Windows 11 w kanale Dev programu Windows Insider. | Źródło: Microsoft

Build 25247 – inne zmiany

Tak, w tej chwili Windows 11 także pozwala sprawdzić ilość wykorzystanej przestrzeni w chmurze, jednakże opcja ta jest zakopana nieco głębiej w ustawieniach systemu. Poza tym, system póki co nie ostrzega o wyczerpaniu miejsca w chmurze. To ma się jednak zmienić, gdy tylko nowości z opisywanej kompilacji trafią do stabilnego wydania sytemu Windows 11.Ale kiedy te nowości trafią do stabilnego wydania Windows 11? Tego na razie nie wiadomo. Możemy jedynie liczyć na to, prędzej niż później.Oczywiście kompilacja 25247 w kanale Dev to nie tylko zmiany związane z przestrzenią w chmurze. Wprowadzono w niej również energetyczne rekomendacje w aplikacji Ustawienia, wyszukiwarkę w menedżerze zadań i nie tylko. Pełną listę nowości poznasz, przechodząc pod ten adres Jeżeli chcesz wypróbować powyższe funkcje już teraz, musisz zapisać się do programu Windows Insider. Zrobisz to tutaj . Po zarejestrowaniu się, na swoim komputerze zaloguj się na to samo konto, jakiego użyłeś przy rejestracji. Potem otwórz Ustawienia systemowe, przejdź do zakładkii kliknij w baner z napisem. Tam kliknij w przyciski wybierz swój kanał niejawnego testera. Po wykonaniu wszystkich kroków zostaniesz poproszony o zrestartowanie komputera.Źródło: Microsoft, fot. tyt. mat. własne