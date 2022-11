Samsung: Android 14 na smartfonach szybciej niż Android 13

Odważna zapowiedź.

Szybkie poczynania Samsunga

Android 13 i One UI 5 - zmiany

pokazuje wszystkim producentom urządzeń z Androidem, jak szybko powinno się wypuszczać aktualizacje dla swoich smartfonów. Smartfony Samsunga są bowiem jednym z pierwszych, które otrzymały możliwość instalacji systemu, rzecz jasna zaraz za smartfonami. Okazuje się jednak, że koreański producent nie zamierza spoczywać na laurach.Samsung właśnie zapoczątkował wyścig z samym sobą. Zapowiedział bowiem, że zamierza udostępnić przyszłoroczną aktualizację do systemujeszcze szybciej niż udostępnił aktualizację doCóż, w kwestii udostępnienia aktualizacji do systemu Android 13 i One UI 5 Samsunga należy pochwalić. Aktualizacje tę zdążyły już bowiem otrzymać nie tylko urządzenia z serii, ale również, a także niektóre z serii. Na swoimzainstalowałam ją kilka dni temu i jestem z niej bardzo zadowolona.Jeszcze w tym miesiącu Android 13 i One UI 5 trafią na urządzenia, a także pozostałe urządzenia z serii. Do końca roku aktualizację otrzyma kolejne kilkanaście urządzeń.Na razie nie jest jasne, co Samsung zamierza zrobić, aby dostarczyć Androida 14 i One UI 6 swoim urządzeniom jeszcze szybciej. Podobno firma pragnie zacieśnić współpracę z Google, a także jeszcze mocniej wsłuchać się w prośby użytkowników.Czas pokaże, czy koreański gigant dotrzyma słowa. Nawet jeśli jednak go nie dotrzyma i udostępni Androida 14 oraz One UI 6 równie szybko co Androida 13 i One UI 5, większość użytkowników raczej nie będzie rozczarowana.Tak właściwie jakie nowości wprowadził na urządzenia Samsunga Android 13 wraz z One UI 5? Przede wszystkim nowa wersja systemu i nakładki oferują jeszcze bogatsze opcje personalizacji systemu, a zwłaszcza ekranu blokady smartfonu. Nie zabrakło też mnóstwo zmian kosmetycznych – lepszych efektów rozmycia tła, nieco odmienionego stylu ikon, nowego wyglądu powiadomień i nie tyko. Poprawiono też animacje.