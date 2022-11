5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #313]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Vocabulary Builder

Cena: 0 zł / Android: 4.1 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy aplikację do nauki słownictwa angielskiego, lekki kalendarz, a także tytuł pełen ćwiczeń fitnessu dla kobiet. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w symulacyjnej grze wyścigowej oraz kolorowym tytule typu match-3.

Etar

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Minimalistyczna aplikacja dla osób zainteresowanych poszerzaniem zasobu słownictwa w języku angielskim. Oferuje naukę w formie quizu - wybieramy poprawne znaczenie danego wyrazu. Słowa, które sprawiają nam trudności automatycznie trafiają na listę do częstszego powtarzania.Urozmaiceniem nauki są pojedynki z innymi użytkownikami - na zmianę odpowiadamy na pytania. Wygrywa ten, kto zdobędzie więcej punktów.

28

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

W pełni darmowy i rozwijany na zasadach open source kalendarz. Oferuje lekki i nowoczesny interfejs i wszystkie najbardziej istotne funkcje. Wpisy możemy przeglądać według dnia, tygodnia, miesiąca lub listy zadań. Kalendarz możemy obsługiwać całkowicie offline lub skorzystać z funkcji synchronizacji z innymi kontami na naszym smartfonie (Google Calendar, Exchange itp.).Nie zabrakło również szybkiej wyszukiwarki i możliwości personalizacji wyglądu i zachowania kalendarza.

Torque Drift

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,49 zł-389,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Rozbudowana aplikacja fitnessowa zaprojektowana specjalnie dla kobiet. Składa się z kilku modułów. Pierwszym jest kalendarz cyklu menstruacyjnego z czytelnym określeniem aktualnej fazy. Drugi to program treningowy z instrukcjami w formie wideo. Został zaprojektowany przez specjalistów i uwzględnia informacje na temat miesiączki. Trzeci moduł to codzienne wskazówki, inspiracje i narzędzie do zapisywania celów. Całości dopełnia spersonalizowany program i wskazówki żywieniowe.

Charlotte's Table

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-599,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Symulacyjna gra wyścigowa skupiona wokół tematu driftingu. Istotnym jej elementem jest praca nad samochodem - dobieramy części, testujemy różne ustawienia pod kątem zachowania się w poślizgu i personalizujemy wygląd. Następnie bierzemy udział w zawodach i wyzwaniach, zdobywamy sponsorów itd. Sterowanie wymaga przyzwyczajenia, a sprawne kontrolowanie pojazdu podczas driftu nie uda się bez poświęcenia czasu na trening.

Kolorowa gra typu match-3 z elementami fabularnymi i symulacyjnymi. Naszym zadaniem jest prowadzenie restauracji - dekorujemy lokal, ustalamy menu, przygotowujemy potrawy, dbamy o zadowolenie gości itd. Przy okazji odkrywamy tajemniczą historię tytułowej bohaterki. Gry w łączenie elementów pomagają nam zdobywać środki i robić postępy. Wszystko ujęte zostało w atrakcyjną oprawę graficzną przypominająca film animowany.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!