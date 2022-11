WhatsApp z opcją znajdowania firmy i tworzenia ankiet. To istotne nowości

WhatsApp z kilkoma ciekawymi nowościami

WhatsApp wzbogacił się właśnie o kilka funkcjonalności. Na wybranych rynkach udostępniono m.in. możliwość znalezienia firmy oraz system bezproblemowej finalizacji zakupu bezpośrednio z poziomu komunikatora. Poza tym użytkownicy mogą teraz tworzyć ankiety, co było zapowiadane już od dłuższego czasu. Co dokładnie wprowadzono? WhatsApp regularnie zyskuje różnego rodzaju usprawnienia. Ostatnio mieliśmy chociażby do czynienia z wdrożeniem Społeczności – narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy pomniejszymi grupami. Kilka dni temu natomiast ogłoszono, że internauci będą mogli napisać do samych siebie bez potrzeby wykonywania dodatkowych kroków. Teraz poznaliśmy kolejne plany na rozwój „zielonej” usługi od Meta.Spółka przedstawiła dosyć ogólne informacje na temat tego, nad czym obecnie pracuje. Mowa tu przede wszystkim o. W ten sposób użytkownicy będą mogli znaleźć kontakt do konkretnych podmiotów bez potrzeby szukania numerów telefonów poza witrynami, a nawet dodawania ich do kontaktów.Co ciekawe, każde zapytanie kierowane do danej firmy jest „przetwarzane w taki sposób, aby nie dało się go powiązać z konkretnym kontem” – taki zabieg ma rzecz jasna zwiększyć prywatność i bezpieczeństwo konsumentów. Na razie jednak opcja będzie dostępna wyłącznie na terenie Brazylii, Indonezji, Meksyku i Wielkiej Brytanii.Warto także wspomnieć o funkcji pozwalającej na. Nie da się ukryć, iż implementacja tego rozwiązania było dosyć długo wyczekiwana przez społeczność – jak się jednak okazuje, właśnie zadebiutowała na całym świecie. Internauci są teraz w stanie uruchamiać ankiety zawierające maksymalnie 12 opcji. Nowość zadziała zarówno w czatach grupowych, jak i indywidualnych.Rozpoczęły się także testy narzędzia umożlwiającegoprzy użyciu karty kredytowej lub debetowej. Jeśli użytkownik lub firma będzie chciała coś kupić lub sprzedać za pośrednictwem WhatsAppa, to zbędne okaże się przechodzenie do innej witryny czy otwieranie oddzielnej aplikacji. To świetna wiadomość. Na razie jednak dostęp do usprawnienia mają wyłącznie mieszkańcy Indii oraz Brazylii.Jak więc widać, osoby odpowiedzialne za WhatsAppa nie próżnują i regularnie wprowadzają do komunikatora dosyć interesujące rozwiązania. Smuci jednak fakt nieobecności części z nich na polskim rynku – kto wie, być może w bliżej nieokreślonej przyszłości doczekamy się ich debiutu także i u nas.Źródło: WhatsApp