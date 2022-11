Ważne zmiany w Mapach Google. Poznaj wszystkie 3 nowości

Ucieszą wiele osób.

Mapy Google i punkty ładowania elektryków

Łatwiejsze wyszukiwanie Live View

Ułatwienia dla osób na wózkach

Obudziłem się, a za oknami biało w wielu polskich miastach dziś w nocy spadł pierwszy śnieg, co oznacza, że setki tysięcy kierowców ruszą wymieniać opony na zimowe. Mamy połowę listopada, a więc już za nieco ponad miesiąc Polacy będą przemieszczać się po całym kraju z okazji świąt oraz Sylwestra. Będą to robić także na pokładzie samochodów elektrycznych, a to oznacza, że ucieszą się oni ze zmiany wprowadzonej właśnie w Mapach Google. Oprócz niej w obrębie popularnej aplikacji pojawią się też dwie inne nowości.Liczba samochodów elektrycznych w Polsce nie rzuca na kolana. Nie mam na myśli oczywiście aut typu(hybrydy plug-in),(miękkie hybrydy) i(klasyczne hybrydy), a, czyli auta w pełni elektryczne. Mimo to pewna grupa kierowców może mieć powody do zadowolenia, bowiem w Mapach Google od teraz da się jeszcze łatwiej znajdować stacje ładowania i uzyskiwać informacje w czasie rzeczywistym o ładowarkach znajdujących się w pobliżu. Tego bardzo brakowało zwolennikom elektromobilności.Wystarczy wyszukać hasło stacje ładowania EV i włączyć filtr "szybkie ładowanie", aby uzyskać informacje o ładowarkach o mocy ponad. Da się nawet określić rodzaj wtyczki, choć jeszcze nie we wszystkich krajach. Nowinki działają w aplikacjach na Androida i iOSW Mapach Google od września gości ulepszona funkcja wyszukiwania wykorzystująca sztuczną inteligencję, miliardy zdjęć Street View i rzeczywistość rozszerzoną. Wystarczy kliknąć ikonę aparatu w pasku wyszukiwania, aby zobaczyć w pobliżu restauracje, banki, sklepy i wszystko inne, co może Was interesować. Wskazówki i strzałki wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną pokażą, gdzie i w jakiej odległości są te miejsca, nawet jeśli nie znajdują się Waszym polu widzeniaZanim w Wasze serca wda się przesadny optymizm... z funkcji od przyszłego tygodnia będzie można korzystać w garstce miast - Londynie, Los Angeles, Nowym Jorku, Paryżu, San Francisco oraz Tokio.W 2020 roku wprowadzono odpowiednie oznaczenie dla miejsc zw Australii, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, aby przekazać użytkownikom informacje o ułatwieniach dostępu. Teraz funkcja jest już dostępna na całym świecie na smartfonach i tabletach z Androidem i iOS.Aby skorzystać z tej nowinki, włącz ustawienie "Miejsca z ułatwieniami dostępu" w apce. Jeśli dane miejsce ma wejście z dostępem dla wózków inwalidzkich, profil firmy będzie oznaczony ikoną wózka inwalidzkiego. W innym razie ikona ta będzie przekreślona. Co więcej, da się zweryfikować to, czy w danym miejscu są miejsca siedzące i parkingowe oraz toalety dla osób z niepełnosprawnością.Wszystkie powyższe informacje mogą przekazywać właściciele firm. "Aby przekazać informacje o ułatwieniach dostępu do Map Google, wystarczy znaleźć profil firmy, którą chcecie edytować, a następnie kliknąć kolejno „Informacje” i „Edytuj dostępne opcje”. Kliknięcie poszczególnych opcji ułatwień dostępu spowoduje dodanie ich do profilu" - czytamy.Źródło: Google Polska