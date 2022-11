YouTube Music z kontrowersyjną zmianą

YouTube Music już niedługo zyska odświeżoną sekcję "Teraz odtwarzane". Użytkownicy mogą spodziewać się chociażby bardziej przejrzystych informacji odnośnie do miejsca, z którego odtwarzana jest dana piosenka. Okazuje się jednak, że postanowiono także utrudnić dostęp do funkcji "Nie podoba mi się", co niekoniecznie podoba się użytkownikom. Na jakie dokładnie zmiany należy się przygotować? YouTube regularnie otrzymuje aktualizacje zmieniające interfejs usługi. Niedawno doczekaliśmy się jednej z nich, która zasadnicza zwiększyła komfort korzystania z niektórych funkcji podczas oglądania filmików. Wiele osób jednak z żalem wspomina obecność licznika "łapek w dół" - ten został usunięty już pewien czas temu. Teraz podobny zabieg zdecydowano się przeprowadzić w aplikacji Music, przynajmniej w pewnym sensie.Jeśli korzystacie z YouTube Music , to z pewnością dostrzegliście ostatnie zmiany w obrębie widoku listy odtwarzania na urządzeniach mobilnych. Jak się okazuje, to nie koniec nowości. Teraz obejmą one ekran "Now Playing" - wszystko w celu poprawy widoczności części elementów. Przyjrzyjmy się im wszystkim.Przede wszystkim na samej górze interfejsu. Dowiemy się więc czy piosenka pochodzi z sekcji "Twoja kolejka", "Ulubione" czy też może z konkretnej playlisty. Część osób zwraca jednak uwagę, iż zmiana ta może nieco rozpraszać. Zmiana ułatwia jednak dostęp do zakładki pozwalającej na wybór kolejnych utworów - wcześniej trzeba były przesunąć palcem w górę, teraz wystarczy jedno kliknięcie.Poza tym zaokrąglono rogi okładki odtwarzanej piosenki oraz wyrównano jej tytuł do lewej strony. Poskutkowało to... usunięciem przycisku pozwalającego na wyrażenie swojej negatywnej opinii o utworze (co pozwala na dostosowanie algorytmu do własnych preferencji)., co z pewnością nie spodoba się wielu osobom.Na szczęście YouTube nie zdecydowało się na kompletną kasację tego rozwiązania. Nadal można wybrać opcję "łapki w dół", lecz- to tam przeniesione zostało przydatne narzędzie. Moim zdaniem mówimy o niepotrzebnym utrudnieniu, zwłaszcza podczas jazdy samochodem itd.Zmiany interfejsu powinny być już dostępne u wszystkich użytkowników. Koniecznie więc sprawdźcie dostępność aktualizacji YouTube Music, zarówno w wersji na Androida, jak i iOS. Jeśli natomiast nie widzicie u siebie stosownych poprawek, to pozostaje uzbrojenie się w odpowiednią dawkę cierpliwości.