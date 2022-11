Bolt obiecuje: jakość i bezpieczeństwo przejazdów w Polsce mocno wzrosną

Potrzebne zmiany.

Bolt inwestuje 10 milionów złotych w przewozy

"Rola lidera na rynku przewozu osób zobowiązuje. Bezpieczeństwo i komfort naszych użytkowniczek i użytkowników od zawsze były naszym priorytetem. Z uwagą dostosowaliśmy naszą codzienną pracę do wymogów centralnych i lokalnych administracji oraz dokonaliśmy znaczących inwestycji w obszarze bezpieczeństwa, regularnie wprowadzając nowe rozwiązania. Postanowiliśmy jednak pójść krok dalej, strategiczna inwestycja pozwoli nam wprowadzić prawdziwą zmianę - wyznaczyć nowy standard dla wszystkich firm z obszaru usług transportu taxi"

Wiele w ostatnim czasie mówi się o bezpieczeństwie w kontekście przejazdów zamawianych za pośrednictwem różnego rodzaju aplikacji przewozowych - Uber FREE NOW . W polskim internecie da się wyczytać coraz więcej głosów niezadowolenia związanych tak z kierowcami, jak i samymi samochodami. Polacy narzekają na rosnącą liczbę obcokrajowców nie znających języka polskiego, stare samochody oraz dyskutują o innego rodzaju obawach. Bolt wydał komunikat, w którym obiecuje daleko idące inwestycje w zwiększenie komfortu pasażerów w zakresie tych i innych kluczowych kwestii.Firma Bolt zapowiedziała przeznaczenie dodatkowych 10 milionów złotych na otwarcie kilkunastu Punktów Obsługi Kierowców oraz rozwój technologii i procesów weryfikacji współpracujących kierowców. To powinno znacząco podnieść jakość usług świadczonych przez kierowców współpracujących z Boltem.Podstawową zmianą ma być nowe, obowiązkowe oznaczenie samochodów. Konsumenci unikną dzięki temu pomyłek, a samochody będą widoczne z jeszcze większej odległości. Kolejny krok to weryfikacja dodatkowych dokumentów u każdego kierowcy. Będą oni musieli od teraz dostarczyć kopię identyfikatora kierowcy taxi, który będzie musiał znajdować się w widocznym dla pasażerów i pasażerek miejscu pojazdu. Bolt zacznie też weryfikować to, czy dany kierowca przebył odpowiednie badania psychologiczne i medyczne.- mówi Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce.Czym są natomiast Punkty Obsługi Kierowców, których otwarcie planuje się w 11 największych polskich miastach. To właśnie w nich kierowcy będą musieli przedstawić dokumenty, które zweryfikują pracownicy Bolt zanim dodadzą danego kierowcę do platformy.Kiedy pasażerowie odczują zmiany? Całkiem szybko. Kierowcy oraz floty mają czas na dostarczenie dokumentów do końca grudnia.Wyczekujemy zatem zmian na lepsze.Źródło: Bolt