Światowy Dzień Rzucania Palenia. Nowe technologie wspomogą Cię w postanowieniu

Rozpocznij walkę z nałogiem.

Szkodliwość papierosów to coś, czemu nie można zaprzeczyć. Mimo to- to prawdziwa epidemia. W Polsce sięga po nie ponad 7,6 miliona osób powyżej 15 roku życia. U podstawy tego problemu leży wiele przyczyn, ale niewątpliwie jedną z ważniejszych jest to, że Polska jest jednym z najmniej innowacyjnych technologicznie krajów w zakresie zdrowia.Obecnie palacze mają do dyspozycji wiele nowoczesnych rozwiązań i technologii, które mogą im ułatwić rzucenie palenia lub zredukowanie szkód wiążących się z uzależnieniem od wyrobów tytoniowych. O jakich rozwiązaniach i technologiach mowa? Warto się im przyjrzeć, zwłaszcza że dzisiaj wypada. To świetna okazja do rozpoczęcia walki z nałogiem.Światowy Dzień Rzucania Palenia jest obchodzony od 31 lat w Polsce i od blisko 50 lat na świecie w trzeci czwartek listopada każdego roku. To międzynarodowa inicjatywa uświadamiająca palaczy o negatywnych skutkach palenia papierosów, która została zapoczątkowana w latach 70. XX wieku przez dziennikarza Lynna Smitha.Tradycyjny papieros składa się z kilku elementów – bibułki, filtra oraz tytoniu. Oczywiście najważniejszym z nich jest tytoń, ale ani. Nikotyna bowiem, o ile jest neurotoksyną o działaniu silnie uzależniającym, nie jest związkiem rakotwórczym. Nie ona jest główną przyczyną rozwoju chorób i palaczy, tak jak pozostałe kilkaset substancji wchodzących w skład zwykłego papierosa.i substancje smoliste, które wydzielają się podczas spalania tytoniu. W skład dymu papierosowego wchodzi około 7 tysięcy związków chemicznych. 93 z nich uznaje się za szkodliwe lub potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, a 70 z nich to substancje rakotwórcze. Oczywiście, na działanie tych substancji narażeni są nie tylko palacze, ale też osoby znajdujące się w ich bezpośrednim otoczeniu, które wdychają dym papierosowy mimowolnie. Takie osoby nazywa się palaczami biernymi.Papierosy zbierają ogromne żniwo. Dane pokazują, że co roku za sprawą chorób wywołanych przez papierosy umiera jakieś 81 tysięcy Polek i Polaków. Warto też wspomnieć, że walka ze skutkami palenia papierosów wiąże się z ogromnymi wydatkami na rzecz ochrony zdrowia – rzędu kilkunastu miliardów złotych rocznie.Niestety władze w Polsce chcą jednocześnie minimalizować koszty, które generuje w budżecie leczenie palaczy, i maksymalizować wpływy z akcyzy ze sprzedaży wyrobów tytoniowych. Dlatego regularnie wprowadzają podwyżki akcyzy. Niemniej ani one, ani inflacja nie skłaniają palaczy do rzucenia palenia.

Mniej szkodliwa alternatywa dla papierosów

Aplikacje, które ułatwią rzucenie palenia

fot. Unsplash/Matthew MacQuarriePolskie Ministerstwo Zdrowia, mimo że marzy o tym, by Polska do 2030 roku stała się krajem wolnym od tytoniu, jak dotąd nie przedstawiło żadnej strategii walki z paleniem. Tymczasem nie dość, że polska, to w naszym kraju nie mówi się o możliwości rzucenia palenia z pomocą lekarską, a leki wspierające rzucanie nie są refundowane.W Polsce nie stosuje się też żadnego– programu, który miałby zachęcać palaczy do wybierania mniej szkodliwych produktów, niż tradycyjne papierosy, na przykład przez promowanie takich produktów. Jak udowodniono naukowo, takie programy wykazują skuteczność.Interesujące jest to, że polska nieudolność w walce z epidemią palenia koreluje z wynikami badań poświęconych innowacji w zakresie ochrony zdrowia. W rankingu obejmującym 31 krajów, stworzonym przez FREOPP , Fundację Badań nad Równymi Szansami,. Na podium uplasowały się w nim Szwajcaria, Holandia i Niemcy.Po jakie produkty mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy palacze mogą sięgać? Dziś za sprawą technologicznych innowacji do dyspozycji są nie tylko saszetki z nikotyną czy snus, ale także takie urządzenia jak e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu. Chociaż sięgnięcie po nie nigdy nie przyniesie tak dobrych rezultatów, jak całkowite zerwanie z nałogiem, będzie wiązać się z wieloma korzyściami, nie tylko zdrowotnymi.Wszystkie wymienione produkty od papierosów różnią się tym, że nie spalają tytoniu. Używanie ich nie wiąże się zatem z wydzielaniem dymu ani substancji smolistych. W związku z tym nie produkują tak okropnych zapachów jak papierosy, a przy tym wszystkim wciąż pozwalają zaspokoić nikotynowy głód.W tej chwili za najlepiej przebadany produkt alternatywny dla papierosów uznaje się. Jak wskazuje nazwa, podgrzewacze tytoniu jedynie podgrzewają tytoń. Dzięki temu zamiast dymu wytwarzają. Charakteryzuje się oni zawiera tylko 532 substancje w porównaniu do 7 tysięcy substancji w dymie. Ponadto stężenia związków szkodliwych i rakotwórczych są w tym aerozolu średnio o 95% niższe niż w dymie papierosowym. To przekłada się na obniżenie ryzyka wystąpienia chorób serca i układu oddechowego, a także chorób nowotworowych w odniesieniu do ryzyka wiążącego się z paleniem tradycyjnych papierosów.Trzeba też powiedzieć o tym, że. Dzięki nim znika więc problem pozostawiania popiołu na meblach czy zasłonach. Brak dymu papierosowego i mniej nieprzyjemny zapach sprawiają zaś, że korzystanie z podgrzewacza mniej daje się we znaki osobom w otoczeniu palacza niż palenie tradycyjnych papierosów.Obecnie w walce z nałogiem i w redukcji szkód związanych z paleniem papierosów palaczom mogą pomóc i rozwiązania sprzętowe, i software’owe. Powstało już bowiem mnóstwo aplikacji mobilnych, które zaprojektowano z myślą o rzucaniu palenia.fot. Google PlayTakie aplikacje nie dość, że pozwalają śledzić postępy w walce z nałogiem, to w przeróżne sposoby motywują do jej kontynuacji. Wiele z nich, tak jak Rzuć Palenie! , pozwala liczyć oszczędności wynikające z zaprzestania palenia, inne, tak jak QuitNow , przypominają o korzyściach zdrowotnych wiążących się ze stronieniem od wyrobów tytoniowych, a jeszcze inne, tak jak Flamy , umożliwiają rywalizację ze znajomymi. Liczne aplikacje umożliwiają też zdobywanie przeróżnych osiągnięć czy medali.To jak, jesteś gotów do walki z nałogiem? W końcu mamy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Jak widać, do dyspozycji masz wiele zasobów, które Ci tę walkę ułatwią. Jednak jedynym słusznym podejściem jest rzucić palenie raz na zawsze.fot. tyt. Unsplash/Paweł Czerwiński