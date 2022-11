Mapy Petal stają się jeszcze lepsze. Nowa jakość korzystania z nawigacji

Mapy Petal - co nowego?

Najwięksi gracze na rynku ekosystemów mobilnych, jak Google i Apple dostarczają użytkownikom własne mapy. Również Huawei nie chce zostać w tyle i od 2020 roku rozwija, które oferują dziś funkcje ułatwiające podróżowanie oraz nawigację 28 milionom użytkowników w ponad 160 krajach.Chiński producent poinformował właśnie, że Mapy Petal zostały zaktualizowane, a użytkownicy mogą liczyć na szereg użytecznych nowości.Podobnie, jak w Mapach Google, mapy od Huawei obsługują teraz. Firma wykorzystała funkcję rozpoznawania obrazu i wprowadziła nawigację w trybie chodzenia w rzeczywistości rozszerzonej – Augmented Reality (AR) Walking Navigation. Dzięki temu użytkownicy, za pomocą aparatu fotograficznego smartfona, mogą nakładać wskazówki trasy na swoje otoczenie, co pozwala im bezproblemowo dotrzeć do celu.Według Huawei, aplikacja, na bieżąco rozpoznając aktualną lokalizację i niezliczone dane z otoczenia, może sprawić, że kierunek strzałek, nazwy dróg i ulic oraz inne kluczowe informacje będą idealnie zsynchronizowane z tym, co widzimy wokół siebie. W nowej odsłonie Map Petal możemy również przełączać się między nawigacją płaską a panoramiczną, w zależności od trasy i potrzeb.