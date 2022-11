Microsoft wprowadza gry do aplikacji Teams

Kilka klasyków.



Microsoft zdecydował się oficjalnie zintegrować kilka klasycznych gier z aplikacją Teams. Do programu trafią między innymi takie tytuły, jak Saper czy IceBreakers. Wszystko to po to, aby pozwolić współpracownikom grać przeciwko sobie podczas przerw we wspólnej pracy w aplikacji Teams. Jakby nie patrzeć, to naprawdę ciekawy pomysł zwiększający interakcję podczas połączeń online.



Microsoft Teams doczeka się wbudowanych gier



Wszystkie cztery gry, które trafią do aplikacji Teams są interaktywne i obsługują tryb wieloosobowy. Zostały one opracowane przez Microsoft Casual Games - część zespołu Xbox Game Studios. Co ciekawe, każda z gier będzie w stanie obsłużyć od 2 do nawet… 250 graczy. Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, aby tyle osób było w stanie grać ze sobą na jednym ekranie. Szczególnie w Sapera, który w tym roku obchodzi swoje 30 urodziny.



Pasjans w Microsoft Teams został wyposażony w tryb head-to-head, a Saper pozwoli na tryb kooperacji, aby uniknąć wybuchu kończącego grę.





Wprowadzając gry do aplikacji Teams, Microsoft powołuje się na badania Brigham Young University według których zespoły, które grały razem w małe gry wideo były bardziej produktywne i zintegrowane od reszty. I to nawet o 20 proc. A to jakby nie patrzeć już naprawdę sporo.



Niestety jest jedyny minus całej tej sytuacji. Nowe gry wprowadzane przez Microsoft do aplikacji Teams będą dostępne tylko i wyłącznie dla klientów korporacyjnych. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że jeśli te mini-produkcje faktycznie się przyjmą, to amerykańska firma udostępni je także dla pojedynczych, komercyjnych kont.



Obecnie nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko cierpliwie czekać. Ciekawe czy w ślad za Microsoftem pójdzie także jego bezpośrednia konkurencja. Gry dostępne w Google Workspace to byłby super pomysł.



Źródło: Microsoft / fot. Microsoft