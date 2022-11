Paszport w aplikacji mObywatel. Nowe zasady wyrabiania i ważności

Nadeszły zmiany.

Zakończyła się przerwa w wydawaniu paszportów w Polsce. Ta obowiązywała od godziny 14:00 we wtorek 8 listopada aż do poniedziałku 14 listopada. Polska administracja uruchomiła nowy Rejestr Dokumentów Paszportowych, czemu towarzyszą znaczące usprawnienia we wnioskowaniu o paszporty oraz ich wydawanie. Co ciekawe, Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, zdradził, że paszport pojawi się za jakiś czas w lubianej aplikacji mObywatel.– podaje pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.Przy okazji omawiania zmian związanych z wdrożeniem nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych, wchodzącego w miejsce działającej do tej pory Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, Janusz Cieszyński wypowiedział się w kwestiach planowanych nowości w aplikacjiOtóż okazuje się, że docelowo paszport, podobnie jak obecnie dowód osobisty, będzie dostępny w postaci elektronicznej w obrębie aplikacji mObywatel.- mówił Janusz Cieszyński w Programie Pierwszym Polskiego Radia.Polska rząd chce, aby wersja elektroniczna paszportu była uznawana na równi z papierową. Przypominam, że mObywatel ma zastąpić także inne klasyczne dokumenty , w tym dowód osobisty. Zapowiedział to w czerwcu tego roku Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera. Na ten moment dowód osobisty w mObywatel nie zawsze zastępuje fizyczny dokument.Od teraz wniosek paszportowy jest wypełniany elektronicznie przez urzędnika, a nie na papierowym formularzu przez wnioskującego.- mówił Cieszyński 14 listopada.Na ten moment jedynym krajem z w pełni elektronicznym paszportem jest Ukraina.- dodał Janusz Cieszyński.– zapewnił.Źródło: PR