Technologia Intela potrafi wykrywać deepfake'i z niespotykaną dokładnością

Odpowiedź na niepokojącą technologię.

„W ramach zapoczątkowanej przez Intel inicjatywy Responsible AI firma opracowała FakeCatcher, technologię, która może wykrywać fałszywe wideo z 96-procentową dokładnością. Platforma firmy Intel do wykrywania deepfake’ów to pierwsze rozwiązanie, które wykrywa deepfake’i w czasie rzeczywistym i przesyła rezultaty w ciągu milisekund.”

Intel kontra deepfake’i

„Wykrywanie deepfake’ów w czasie rzeczywistym wykorzystuje sprzęt i oprogramowanie firmy Intel. Przebiega na serwerach i działa na platformie webowej.”

„Większość detektorów bazujących na głębokim nauczaniu analizuje surowe dane, by spróbować wykryć ślady nieautentyczności i dowiedzieć się, co jest z filmem nie tak. FakeCatcher natomiast szuka śladów autentyczności na filmach, oceniając co sprawia, że wyglądamy ludzko – subtelny ‘przepływ krwi’ na pikselach w wideo. Gdy nasze serce pompuje krew, kolor naszych żył się zmienia. Te sygnały dotyczące przepływu krwi są zbierane z całej twarzy, a algorytmy je tłumaczą na mapy czasoprzestrzenne. Następnie, korzystając z nauczania maszynowego, możemy natychmiast wykryć, czy wideo jest prawdziwe, czy fałszywe.”

Technologia o niepokojącym potencjale

Temat materiałów typujest bardzo kontrowersyjny. Nic dziwnego. Takie materiały można by bowiem wykorzystać do naprawdę przerażających celów. Deefake’i z udziałem celebrytów to tylko czubek góry lodowej. Na szczęście, rozwijane są nie tylko technologie ich tworzenia, ale również wykrywania.Tak się składa, żeopracował rozwiązanie zaprojektowane z myślą o wykrywaniu deepfake’ów. Jego nazwa to. Podobno potrafi on rozpoznawać deefake’i z 96-procentową dokładnością., czytamy w oświadczeniu Intela.Tak, FakeCatcher wykrywa deepfake’i w czasie rzeczywistym. Jak to robi? Jak wyjaśnia Intel, inne narzędzia opracowane w tym samym celu próbują wykrywać deepfake’i, analizując surowe dane w plikach. Tymczasem, FakeCatcher został przeszkolony z użyciem technik, aby analizował samo wideo w celu zdeterminowania, czy widać w nim prawdziwego człowieka. Oznacza to, że jest on w stanie wykryć cechy, które odróżniają prawdziwego człowieka od sfałszowanych zachowań. Dokładniej mówiąc, jest on w stanie wykryć, czy na twarzy widać oznaki przepływu krwi. Jest to coś, z czym deefake’i sobie na razie najwyraźniej nie radzą., informuje Intel.Cóż, wszystko to brzmi interesująco. Pytanie brzmi, czy sposoby na tworzenie deepfake’ów z czasem nie pozwolą na symulowanie przepływu krwi na fałszywych twarzach. Jeśli tak się stanie, albo inaczej – gdy tak się, Intel będzie musiał udoskonalić swoje rozwiązanie.Takie narzędzia jak FakeCatcher są niesamowicie potrzebne. Deefake’i mogą bowiem stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Inwazja Rosji na Ukrainę pokazała, że można je wykorzystywać jako narzędzie do siania dezinformacji Źródło: Intel, fot. tyt. Intel