WhatsApp z przydatną nowością. Pisanie do siebie będzie łatwiejsze

WhatsApp wprowadzi wyczekiwaną opcję

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp już niedługo zyska funkcję pozwalającą na utworzenie czatu z własnym numerem telefonu. Tego typu rozwiązanie zapewne jest dobrze znane użytkownikom innych komunikatorów - wysyłanie wiadomości do samego siebie często służy bowiem jako schowek na różne treści. Jak dokładnie będzie działać to u "zielonych"?ostatnio nie próżnuje jeśli chodzi o dodawanie nowych funkcjonalności. Nie tak dawno doczekaliśmy się debiutu Społeczności - narzędzia umożliwiającego na łączenie pomniejszych grup w większą całość. Ponadto internauci mogli liczyć na szereg usprawnień sekcji wideo oraz audio. Teraz przyszedł czas na opcję z nieco innej beczki.Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała o nowym odkryciu w wersji beta komunikatora. Okazuje się, że już wkrótce użytkownicy będą mogli w łatwiejszy sposób wysyłać wiadomości do samego siebie. Do tej pory było to także możliwe, lecz należało skorzystać ze specjalnej opcji "Kliknij i rozmawiaj", co było dosyć irytujące.Teraz się to drastycznie zmieni. Wystarczy otworzyć listę swoich kontaktów - na jej szczycie powinien pojawić sę. Kliknięcie w tę pozycję otworzy standardowy czat - z jego poziomu możemy wysyłać zarówno treści tekstowe, jak i pliki multimedialne. To z pewnością istotna zmiana dla sporej części osób.Warto też zaznaczyć, że narzędzie to jest ściśle powiązane z nadchodzącą funkcjonalnością pozwalającą na skorzystanie z jednego konta na kilku urządzeniach jednocześnie. Wtedy też internauci będą mogli bez problemu przesyłać wiadomości pomiędzy poszczególne sprzęty - to niewątpliwie usprawni proces udostępniania konkretnych materiałów.Na razie jednak nie wiadomo, kiedy nowość pojawi się u wszystkich użytkowników. Na ten moment trwają jej testy i dostęp do niej można uzyskać wyłącznie poprzez zostanie testerem. Publiczne wydanie może równie dobrze zadebiutować za kilka miesięcy, jak i za kilka tygodni. Dlatego należy uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości i regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji.Źródło: WABetaInfo