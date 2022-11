Mapy Google wprowadzają kierowców w błąd. Uważaj na Zakopiance

Prosimy nie wyłączać myślenia.

Po pięciu latach i siedmiu miesiącach od rozpoczęcia budowy, w sobotę 12 listopada, otwartona drodze ekspresowej S7, czyli popularnej. Konstrukcja o długościzostała oddana do użytku z wielką pompą przy udziale prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość, Jarosława Kaczyńskiego. Niestety, kierowcy jadący zarówno w stronę Krakowa jak i Zakopanego szybko utknęli w gigantycznych korkach za sprawą swojej niefrasobliwości oraz aplikacji Mapy Google Korzystając z nawigacji samochodowych warto pamiętać o tym, aby nie wyłączać myślenia i spoglądać również na znaki drogowe oraz oczywiście samą drogę. Tego rodzaju czujność pomogłaby uniknąć setkom kierowców stania w długich korkach, jakie utworzyły się wkoło trasy ekspresowej S7. Na Mapach Google nie zarejestrowano faktu otwarcia nowego odcinka Zakopianki, przez co apka kierowała podróżujących samochodami starą drogą.

Widok od wyjazdu tunelu w stronę Zakopanego. | Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiAGoogle Maps w sobotę prowadziła kierowców starą trasą omijającą. Doprowadziło to do korków na stanowiącym wąskie gardło rondzie, prowadzącym do wjazdu za tunel jadąc w stronę Zakopanego lub przed tunelem, jadąc w stronę Krakowa.Aplikacja Mapy Google nadal nie została zaktualizowana w chwili publikacji artykułu (godz. 15:55, 13.11.2022 r.) i wprowadza kierowców w błąd także w niedzielę, dzień powrotów z długiego weekendu.Na Mapach Google brakuje nowo otwartego odcinka Zakopianki. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPolicja poinformowała PAP, że ruch w nowo otwartym tunelu łączącym Skomielną Białą z Naprawą odbywa się na bez najmniejszych przeszkód. Funkcjonariusze, podobnie z resztą jak i my, przypominają kierowcom, aby jeździli zgodnie z nowym oznakowaniem drogi i nie sugerowali się aplikacjami nawigacyjnymi, które dopiero zostaną zaktualizowane.Pamiętajcie, rozsądek przede wszystkim.Źródło: mat. własny, PAP, zdj. tyt. Krzysztof Nalewajko / GDDKiA