Microsoft Edge od teraz z trybem dotykowym na Windows 10 i 11

Tryb dotykowy w Microsoft Edge

Jeśli korzystasz na co dzień z laptopa z dotykowym ekranem lub któregoś z urządzeń konwertowalnych z systemem Windows 10 lub Windows 11 , być może lubisz obsługiwać sprzęt wyłącznie za pomocą dotyku. W wielu przypadkach jest to szalenie wygodne - sterowanie notebookiem w ten sposób jest po prostu szybsze. Niestety, Microsoft usunął dedykowany tryb tabletu w przeglądarce Microsoft Edge wraz z przejściem na silnik Chromium, co zepsuło humor niektórym użytkownikom. Miło mi poinformować, że tryb dotykowy zalicza właśnie swój wielki powrót.Microsoft pracuje nad dedykowanym trybem dotykowym dla przeglądarki internetowej Edge w systemach Windows 11 i Windows 10. Nowy tryb dotykowy w Edge Chromium jest w tym momencie dostępny w kanale deweloperskim () i znacząco poprawia komfort przeglądania stron internetowych na tablecie lub komputerach z ekranami dotykowymi.