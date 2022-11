Menedżer zadań w Windows 11 otrzymał trzy nowe funkcje. Pierwszą pokochasz

I to są dobre zmiany.

Microsoft wciąż nie odsłonił wszystkich kart, jeśli chodzi o najnowszą aktualizację Windows 11 22H2 . Wiele funkcji dostarczonych do systemu czeka na łatkę aktywacyjną, a jedną z nich są kolejne usprawnienia w zakresie nowego menadżera zadań. Obecnie mogą z nich już korzystać członkowie programu Windows Insider z kanału deweloperskiego.Menedżer zadań służy od lat użytkownikom systemu Windows przede wszystkim do "uśmiercania" procesów, gier i programów, które z jakiegoś powodu nagle odmówiły współpracy. Przedstawiciele firmy z Redmond chcą zerwać z tym skojarzeniem, czego wyraz stanowi kompletny redesign tego elementu OS-u.Menedżer zadań otrzymał przede wszystkim pasek wyszukiwania, pomagający błyskawicznie wyszukać aplikację lub proces po jego nazwie. Pisaliśmy o nim z początkiem tego miesiąca . Wersja narzędzia w kanale deweloperskim pozwala dzięki temu jeszcze łatwiej namierzać problematyczne procesy, wykazujące zdecydowanie zbyt duże zapotrzebowanie na zasoby.

Źródło: Windows LatestDruga z nowości dotyczy możliwości wyboru trybu wyświetlania menedżera zadań. Wraz z aktualizacją Windows 11 22H2 wprowadzono obsługę trybu ciemnego, który to aktywował się wtedy, gdy Windows pracował w tym samym trybie. Teraz użytkownik może zdecydować czy motyw ma być zależny od globalnych ustawień, czy może pracować na stałe w trybie jasnym lub ciemnym. Wszystko to z poziomu dedykowanego menu ustawień menedżera zadań.Źródło: Windows LatestDrobniejszą nowinką, dostępną od teraz także w kanale Beta, jest wsparcie dla trybu ciemnego w przypadku okien dialogowych w obrębie aplikacji. Prawie wszystkie one obsługują jednocześnie tryb ciemny i Fluent Design, dziedzicząc kolor akcentu z ustawień systemowych lub samego menedżera. Już tylko dwa okna dialogowe – "Uruchom nowe zadanie" i "Właściwości" nadal używają klasycznego motywu Win32. Niebawem i to ma się zmienić.Źródło: Windows LatestCzekamy na wdrożenie zmian w stabilnej kompilacji Windows 11.Źródło: Windows Latest