Windows 11 22H2 - Microsoft potwierdza problemy z wydajnością w grach

Co z nimi zrobić?

pracuje nad rozwiązaniem nowo poznanego problemu związanego z niższą niż oczekiwano wydajnością w grach a komputerach z systemem. Za sprawą problemu niektóre produkcje się nawet zacinają.Jak informuje gigant z, za spadek wydajności może odpowiadać to, że niektóre aplikacje i gry nieumyślnie włączają funkcje debugowania wydajności karty graficznej.Funkcje debugowania wydajności karty graficznej zostały opracowane z myślą o deweloperach, do użytku w ramach procesu optymalizacji gier. Niemniej jednak, z jakiegoś powodu gry przełączają się w tryb debugowania samoistnie.Omawiany błąd pojawia się na komputerach z systemem Windows 11 zaktualizowanym do wersji. Niemniej, o ile nie doświadczasz w grach żadnych problemów, nie powinieneś zamartwiać się powrotem do poprzedniego wydania Windows 11., czytamy w dokumentacji Microsoftu.

Kłopoty z wydajnością wśród znanych problemów z Windows 11 22H2. | Źródło: Microsoft

Rozwiązanie w drodze

Microsoft informuje, że już pracuje nad rozwiązaniem omawianego błędu. Nie jest jednak jasne, kiedy to rozwiązanie trafi do użytkowników – czy w najbliższej aktualizacji, czy też później.Gigant z Redmond radzi, aby na ten moment zaktualizować wszystkie gry i aplikacje zainstalowane na komputerze. Jeżeli występują w nich problemy z wydajnością, aktualizacja może je bowiem wyeliminować.Cóż, Windows 11 nie po raz pierwszy daje się we znaki graczom. System ten sprawiał problemy z wydajnością w grach już na premierę, choć wtedy z innego powodu. Ba, obniżał nawet wydajność procesorów AMD Ryzen Warto przypomnieć, że system Windows 11 zadebiutował na rynku 5 października. Jego pierwsza duża aktualizacja funkcji, czyli aktualizacja do wersji 22H2 , pojawiła się natomiast we wrześniu bieżącego roku. Wprowadziła ona wiele ulepszeń, na przykład w zakresie menu Start. Szkoda, że nie obyło się w niej bez błędów, ale nie zmienia to faktu, że dzięki niej Windows 11 jest znacznie przyjemniejszy w użytkowaniu.Źródło: Microsoft, fot. tyt. Canva