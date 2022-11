Masz iPhone'a i komputer z Windows? Będziesz zachwycony tą zmianą

Dobra wiadomość dla posiadaczy smartfonów iPhone.

W połowie października informowaliśmy Was o tym , że Apple i Microsoft szykują niemałą niespodziankę dla użytkowników smartfonów iPhone i tabletów iPad. Otóż okazało się, że testowa wersja aplikacji Zdjęcia w Windows 11 otrzymała znacznie lepszą integrację z chmurą iCloud. Do tej pory mogli z niej korzystać wyłącznie uczestnicy programu Windows Insider, ale teraz jest ona udostępniana etapami wszystkim posiadaczom najnowszej wersji systemu Windows.Jeśli używasz iPhone'a i komputera z systemem Windows 11, synchronizacja zdjęć na peceta wkrótce stanie się dla Ciebie o wiele łatwiejsza. Funkcja zapowiedziana przez Microsoft w zeszłym miesiącu, integrująca zdjęcia iCloud z aplikacją Zdjęcia, jest wdrażana "falami" od trzech dni. Microsoft podał, że nowe wydanie omawianego tu narzędzia będzie dostępne dla wszystkich użytkowników Windows 11 do końca listopada. I tak, tego roku.

Jak wyświetlać zdjęcia iCloud w aplikacji Zdjęcia?

Interfejs nowej wersji aplikacji Zdjęcia z integracją z iCloud. | Źródło: MicrosoftDo tej pory użytkownicy smartfonów iPhone chcąc przesyłać zdjęcia na swoje komputery z systemem Windows, musieli albo podłączyć doń iPhone'a za pomocą przewodu USB, albo użyć aplikacji internetowej iCloud w przeglądarce. Powiedzmy sobie szczerze: nie było to nigdy najlepsze rozwiązanie, choć webowy iCloud doczekał się ostatnio fajnej wersji beta. Nowość w ramach apki Zdjęcia gwarantuje znacznie bardziej komfortowy dostęp do wszystkich obrazów synchronizowanych do iCloud. No i interfejs jest naprawdę ładny.Aby korzystać z nowej funkcji, musisz przede wszystkim upewnić się, że aplikacja Zdjęcia w systemie Windows 11 jest aktualna. Następnie musisz zainstalować aplikację iCloud z Microsoft Store (nie ma innej opcji, niestety), zalogować się do niej i włączyć synchronizację zdjęć. Co istotne, Zdjęcia prezentują również pliki z OneDrive, oczywiście po zalogowaniu się do usługi.Źródło: mat. własnyPoprzednia wersja aplikacji zdjęcia w Microsoft Store widnieje od teraz jako... "Starsza aplikacja Zdjęcia". Nie wiem dlaczego ktoś miałby chcieć ją pobrać, ale... Cóż, oto jest.Źródło: mat. własny