Android Auto dostało nowy interfejs. Zobacz, jak go włączyć

Nareszcie.

Ponad dziewięć długich miesięcy minęło od dnia, w którym Ania prezentowała Wam to, jak może wyglądać nowa odsłona. Rewolucja mająca znacząco usprawnić obsługę lubianego systemu multimedialnego dla nowoczesnych samochodów, zaprezentowana oficjalnie przez Google w maju, okazała się być aktualizacją o nazwie kodowej Coolwalk . Jej wprowadzenia spodziewaliśmy się już w Android Auto 8.0 , ale poprawka wydana z końcem sierpnia nie przyniosła tej innowacji. Miło mi poinformować, że nowy interfejs Android Auto został nareszcie udostępniony, a część z Was może z niego korzystać już teraz. Warto, naprawdę.Najnowsze Android Auto z dzielonym interfejsem jest coraz bliżej premiery w stabilnej wersji aplikacji. Nowe UI pojawiło się właśnie w jej wydaniu beta i wygląda na to, że łatka jest udostępniana etapami. Oznacza to, że nie każdy uzyska do niej dostęp od razu po zainstalowaniu apki na swoim urządzeniu mobilnym, ale... warto próbować!Po sześciu miesiącach od prezentacji firma Google zmieniła nieco to i owo, co dobrze pokazują dwa poniższe grafiki produktowe. Po lewej widać wersję z Google I/O 2022, a po prawej UI z Android Auto Beta.

Sprawdź nowe Android Auto już dziś

Nowe UI Android Auto prezentowane w maju na Google I/O 2022 (z lewej) oraz finalna jego wersja (z prawej). | Źródło: GoogleFunkcja dzielonego ekranu w Android Auto teraz prezentuje mapę bliżej kierowcy, co wydaje się jej absolutnie najbardziej optymalnym jej położeniem. Po prawej umieścić da się na przykład odtwarzacz Spotify, nad którym wyświetlane będą powiadomienia z aplikacji. Ikony stanu z liczbą powiadomień, zegarem, zasięgiem sparowanego smartfona oraz stanem naładowania jego baterii pozostały w prawym dolnym rogu interfejsu. Użyteczne novum stanowią szybkie skróty do ulubionych aplikacji na dolnej belce.Nowy interfejs Android Auto w szczególe. | Źródło: GoogleBezapelacyjnie najważniejszą zmianę stanowi fakt, że od teraz mapy na Android Auto mogą wypełniać większą część ekranów o niestandardowym proporcjach wyświetlania obrazu. Google wprowadziło również kilka mniejszych zmian, w tym lepsze wsparcie dla Material You, szybszy dostęp do rekomendacji Asystenta i list odtwarzania i podcastów.Od kilku tygodni korzystam w swoim aucie z Apple CarPlay i coś mi się wydaje, że Google zrobiło wiele, aby Android Auto przypominało rozwiązanie Apple... ;) To nic złego, choć Apple Car Play ma pewne wady, których z tego co widzę nowe Android Auto nie powiela. To z resztą temat na osobne rozważania.Każdy z Was może wypróbować przeprojektowany Android Auto już teraz. Wystarczy wziąć udział w programie beta Google Play. Aby to zrobić:Otwórz Sklep Play na swoim smartfonie.W prawym górnym rogu kliknij ikonę profilu.Klikniji urządzeniami a potem. Kliknij aplikację Android Auto, aby otworzyć stronę z informacjami o niej.. W sekcji „Dołącz do programu testów beta” kliknija potem ponownieJeśli nie możesz dołączyć oficjalną metodą, pobierz plik APK do wersji beta Android Auto na przykład z APKMirror Źródło: mat. własny