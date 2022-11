Jeszcze więcej reklam w Windows 11. Microsoft nie pozwala ich wyłączyć

Irytujące.

Nowych reklam w Windows 11 nie da się wyłączyć

Źródło: Windows LatestReklamy są widoczne w menu wysuwanym po kliknięciu na ikonę profilu prawym przyciskiem myszy. W stabilnej wersji Windows 11 widnieją tam tylko opcje "Zmień ustawienia konta", "zablokuj" i "wyloguj". W buildach testowym pojawia się opcja utworzenia kopii zapasowej plików dzięki OneDrive.Przedstawiciele Microsoftu tłumaczą się, że nowe reklamy OneDrive w Menu Start są pomocne dla początkujących użytkowników komputerów. Nie zmienia to faktu, że są to reklamy, a konieczność ich serwowana jest dyskusyjna - OneDrive atakuje użytkowników swoją obecnością w systemie w zasadzie od razu po jego zainstalowaniu lub pierwszym uruchomieniu. Poza tym, reklama jest wyświetlana obok ważnych opcji i.... nie można jej wyłączyć.Co więcej,. Oznacza to, że w tym miejscu UI zagoszczą nie tylko zachęty do korzystania z OneDrive, ale również uzupełnienia profilu użytkownika lub zalogowania się do Konta Microsoft. Jednym słowem: reklamy związane będzie z rzeczami, z których użytkownicy powinni korzystać przede wszystkim dla dobra korporacji, a nie tylko swojego własnego.Źródło: Windows LatestObecność tego typu treści nie jest może problemem samym w sobie. Jest nim fakt, że zaawansowany użytkownik nijak nie może pozbyć się tych treści i wygląda na to, że Microsoft nie przewiduje w ogóle dodania takiej opcji.Funkcja może trafić do stabilnej wersji systemu Windows 11, ale nie musi - podobnie jak wiele innych nowinek z wersji preview.Źródło: Microsoft