Aplikacja mObywatel z nową funkcją donosów. Powinien chcieć je składać każdy

Donos obywatelski w mObywatel

Wiceminister @OzdobaJacek: Dotychczas poprzez formularz @PL_GIOS "Zgłoś interwencję" wpłynęło już 2659 zgłoszeń. Dodatkowo ulepszony o opcję pobierania danych geolokalizacyjnych formularz jest już dostępny w aplikacji #mObywatel.



Dowiedz się więcej https://t.co/RGRN8VtLt0 pic.twitter.com/tpdIXkpI3q — Ministerstwo Klimatu i Środowiska (@MKiS_GOV_PL) November 10, 2022

Wiceminister klimatu i środowiska @OzdobaJacek: Dzięki temu aż 7 mln użytkowników aplikacji #mObywatel może skorzystać z opcji zgłoszenia różnego rodzaju zagrożeń dla środowiska jak np. porzucenie odpadów. pic.twitter.com/IHgCsRI6at — Ministerstwo Klimatu i Środowiska (@MKiS_GOV_PL) November 10, 2022

Donosy są anonimowe

"Mimo, że zgłaszamy te interwencje poprzez aplikację mObywatel, która wiążę się z koniecznością zalogowania poprzez profil zaufany, mamy możliwość pozostania anonimowym, ponieważ został wprowadzony specjalny znacznik, czyli przed wysłaniem zgłoszenia możemy zaznaczyć, by nasze dane pozostały wyłącznie do wiadomości organu. Jeśli to zaznaczymy, to wówczas pozostajemy anonimowi"

p.o. z-cy GIOŚ Krzysztof Gołębiewski podczas konferencji prasowej pt. "Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w aplikacji mObywatel". pic.twitter.com/aqoyP05dtH — Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (@PL_GIOS) November 10, 2022

mObywatel na Android i iOS

Aplikacja mObywatel praktycznie z tygodnia na tydzień staje się coraz lepsza. Cyfrowy portfel na dokumenty daje wygodny dostęp do prawa jazdy, legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, stanu punktów karnych, ubezpieczenia pojazdu, a eRecept i wielu innych. To bezapelacyjnie najlepsza z rządowych aplikacji. Ledwo niedawno wydano aktualizację mObywatela o numerze 2.6.0 , którą opisywałem z końcem października, a już pojawiły się w nim kolejne nowości. Dziś oficjalnie ogłosił je p.o. zastępcy GIOŚ, Krzysztof Gołębiewski. W obrębie apki zagościła opcja składania donosów obywatelskich.Z jakiegoś powodu pośród Polaków panuje przedziwna niechęć do nagłaśniania przypadków łamania prawa i informowania o nich organów ścigania. Osoby zatroskane o dobro swoje i innych pogardliwie nazywane są - przeważnie przez przedstawicieli nizin społecznych - donosicielami, sygnalistami, kapusiami, konfidentami, konfiturami i stekiem podobnych inwektyw. Ja na przykład nie mam absolutnie żadnych zahamowań przed zgłaszaniem policji przejawów drogowego chamstwa i nie rozumiem dlaczego ktoś próbuje wmówić mi, że to coś złego. Od teraz za pośrednictwem narzędzia mObywatel o przestępstwach można łatwo zawiadamiać Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.W aplikacji mObywatel zagościł formularz "Zgłoś interwencję" GIOŚ. Jak poinformowano, za pośrednictwem internetowego formularza do GIOŚ wspłynęło łącznie 2659 złoszeń, przy czym 1000 potwierdzono, 1000 jest w toku, a ok. 600 spraw jest wciąż nieprzetworzonych. Stało się tak jeszcze przed umieszczeniem go w ramach omawianego tu narzędzia - formularz od ponad roku widnieje na stronie internetowej GIOŚ.Poprzez formularz można zgłaszać m.in. przypadki osób i podmiotów zanieczyszczających wody, powietrzę lub ziemię przeróżnymi substancjami, a także nielegalnie składującymi odpady.Liczba użytkowników apki mObywatel to ok. 7 milionów Polaków, co zdaniem GIOŚ pozwoli skutecznie walczyć z przestępcami środowiskowymi.- powiedział Gołębiowski.Jednocześnie zapewniono, że wyciek danych na miarę tego dotyczącego osób zgłaszających zatrucie ryb w Odrze nie wystąpi. Oby.Aplikacja mObywatel jest rozwijana w wersjach dla urządzeń mobilnych z systemami Android i iOS. Jej najnowsze wydania pobierzesz na swój sprzęt bezpośrednio ze sklepów z aplikacjami Google Play i App Store lub za pośrednictwem poniższych odnośników.Źródło: mat. własny, zdj. tyt. kompozycja własna z wykorzystaniem postaci z animacji Blok Ekipa od SPInka Film Studio