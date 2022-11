Rebel Racing - mało symulacji, za to ładnie (recenzja gry)

Specyficzny rodzaj gry wyścigowej.

Rebel Racing – gra wyścigowa pełna klasyków

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,99 zł-599,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Gry wyścigowe to niezwykle pojemna kategoria. Znajdziemy wśród nich zarówno realistyczne symulacje, jak również proste tytuły zręcznościowe. Nie każdego bowiem bawi nauka skomplikowanego modelu jazdy i poprawianie czasu okrążenia o ułamki sekund. Niektórym wystarczy prosta zabawa i ładna grafika.Rebel Racing trafi w gusta drugiej grupy. Mamy tu bowiem do czynienia z typowo "rekreacyjnym" ściganiem. Nie brakuje za to starannie odwzorowanych modeli samochodów i miłych dla oka tras.Sterowanie sprowadza się do strzałek kierunkowych (samochód sam przyspiesza i hamuje), urozmaiceniem jest jedynie opcja nitro. Kluczowe do przechodzenia kolejnych etapów jest ulepszanie naszego auta. Schemat zabawy wygląda zatem następująco: wygrywamy wyścig, zdobyte środki przeznaczamy na ulepszenia i ruszamy na kolejne pojedynki. Co jakiś czas pojawia się trudniejszy przeciwnik (boss).Oprawa graficzna robi dobre wrażenie. Zachowano przy tym balans i do płynnej zabawy nie jest wymagany flagowy smartfon.Gra nie męczy reklamami. Nie brakuje oczywiście mikropłatności, dzięki którym znacznie szybciej ulepszymy samochód, ale nie są wymagane do gry w spokojnym tempie.Minusy? Z jednej strony rozumiem, że tytuł nie jest klasyfikowany jako symulacja, ale brak prędkościomierza to już przesada. Przydałaby się również chociaż opcja pozwalająca przejąć kontrolę nad przyspieszeniem i hamowaniem.Rebel Racing to solidna produkcja. Gra cieszy oko i daje sporo frajdy z obcowania z ciekawymi samochodami. Zapaleni gracze-rajdowcy raczej nie znajdą tu wyzwań.