Dobra wiadomość dla fanów MIUI. Z wersji 14 zniknie jedna rzecz

W końcu.



Premiera MIUI 14 zbliża się wielkimi krokami, a my dowiadujemy się coraz więcej na temat samego oprogramowania od Xiaomi. Nowy raport pochodzący z Chin zdradza, iż przedsiębiorstwo będzie chciało pozbyć się najbardziej uciążliwej rzeczy w swoim oprogramowaniu.



Konkretniej chodzi tutaj o reklamy, które od dawna nękały użytkowników smartfonów Xiaomi.



MIUI 14 w końcu bez reklam?



Wszystko wskazuje na to, że MIUI 14 zadebiutuje oficjalnie już 19 listopada - całość ma zbiec się z prezentacją nowej serii smartfonów Xiaomi. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o flagowca Xiaomi 13 w kilku różnych odsłonach. Do tej pory do sieci przedostało się już kilka informacji dotyczących wspomnianej nakładki, ale największą zmianą, która najbardziej ucieszy właścicieli sprzętów Xiaomi będzie zapewne fakt, iż w MIUI 14 Xiaomi będzie chciało zrezygnować z reklam w swoim oprogramowaniu.