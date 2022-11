Aplikacja KFC w Niemczech zaliczyła wpadkę. Klienci oburzeni

Wstyd.

KFC świętuje pogrom ludności żydowskiej

"Upamiętnienie Reichspogromnacht. Podaruj sobie jeszcze delikatniejszy ser z chrupiącym kurczakiem. Teraz w KFCCheese!"

@KFCDeutschland Nein ich möchte keinen zarten Cheese zu meinem knusprigen Chicken am #9november pic.twitter.com/Ikwy5TKa5S — LEVINSKY (@djlevinsky) November 9, 2022

Powracając do KFC...

Twórcom aplikacji zdarzają się różne dziwne wpadki. Aplikacja mBanku w sierpniu 2020 roku wysyłała na przykład dziwne wiadomości użytkownikom. Test wiadomości push z komunikatami typui innymi otrzymały wtedy tysiące Polaków. Można to nazwać nieszkodliwym i niewinnym błędem. O takim błędzie trudno mówić w przypadku treści, jakie na terenie Niemiec do konsumentów rozesłała aplikacja KFC Tak koszmarne pomyłki nie wydarzają się zbyt często. Popularna sieć fast food, KFC, zaprosiła za pośrednictwem swojej aplikacji do skorzystania z oferty i zamówienia chrupiącego kurczaka mieszkańców Niemiec. Nie byłoby w tym niczego niezwykłego, gdyby nie fakt, że zaproszenie wysłano z okazji Reichspogromnacht. Noc kryształowa to gigantyczny pogrom Żydów w nazistowskich Niemczech.Reichspogromnacht miał miejsce w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku i został zainicjowany przez władze nazistowskich Niemiec. Polska nazwa "Noc kryształowa" wzięła się od odłamków szkła i kryształów z żydowskich sklepów i mieszkań, które zasypały niemieckie ulice lub "krystalizacji", czyli chęci oczyszczenia narodu niemieckiego z innych narodów. W akcji uczestniczyli cywile, ale też bojówki SA i członkowie SS. Zabito 91 osób narodowości żydowskiej, spalono 171 synagog, zniszczono 7500 sklepów należących do Żydów, zdemolowano 171 mieszkań, zbezczeszczono niemal wszystkie cmentarze żydowskie na terenie Niemiec, a w obozach koncentracyjnych osadzono 26 tysięcy Żydów.KFC tłumaczyło się usterką w systemie, który korzysta z gotowych szablonów wysyłanych użytkownikom apki w dany dzień. Szybko wystosowano odpowiednie przeprosiny.Źródło: TwitterTo na pewno prawda. Pytanie brzmi: dlaczego nie stworzono listy "świąt", których nie powinno się świętować chrupiącym kurczakiem z KFC?Źródło: Jerusalem Post