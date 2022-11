Windows 11 jest teraz ekologiczny. W trakcie aktualizacji zmniejsza emisję dwutlenku węgla

Interesująca nowinka.

Na przestrzeni ostatnich lat rośnie świadomość ludzi w zakresie ekologii. Bycie eko staje się modne. Wszelkie zachowania pozwalające lepiej zadbać o środowisko naturalne są godne pochwały - nawet te najdrobniejsze. Oczywiście można polemizować na temat tego, czy rozwiązania na poziomie systemowym są wystarczające. Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej w 2035 roku budzi na przykład wątpliwości nie tylko pośród konsumentów, ale też polityków . Swoje dwa grosze w kwestiach związanych z ekologią dorzucają również największe korporacje. Często jest to zwykły greenwashing , czasem sensowne działania. Każdemu z Wam do indywidualnej oceny pozostawiam jedną z najnowszych decyzji Microsoftu.Usługa Windows Update pomaga zmniejszyć poziom emisji węgla. Taki komunikat wita osoby korzystające z najnowszej odsłony systemu Windows 11 22H2 , pragnące zaktualizować oprogramowanie komputerów za pośrednictwem systemu aktualizacji Microsoftu. Wiele osób zachodzi w głowę, w jaki sposób aktualizacja komputera może być eko. Wątpliwości rozwiewa komunikat firmy z Redmond w tej sprawie.

"W takim przypadku może to spowodować emisję niższej emisji dwutlenku węgla, ponieważ większy odsetek energii elektrycznej pochodzi ze źródeł o niższych emisjach w sieci elektrycznej".

Greenwashing czy ekologia?

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuMicrosoft twierdzi, że od teraz Windows Update jest. O co chodzi? O planowanie instalacji aktualizacji o określonych porach dnia, zgodnie z danymi regionalnymi o intensywności emisji dwutlenku węgla w określonych godzinach. Przedstawiciele giganta podają:Interesujące.Równolegle wprowadzono zmiany w domyślnych ustawieniach zasilania i uśpienia komputerów, co niektórzy z Was mogli zauważyć. Zaktualizowano domyślne wartości ustawień dla funkcji Ekran oraz tryb uśpienia, zgodnie z poniższą tabelą:Źródło: mat. własny - zrzut ekranuJak widać komputery szybciej przechodzić będą do trybu uśpienia i wyłączać ekrany (w laptopach) lub wygaszać podłączone do nich monitory.Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ręcznie przywrócić stare ustawienia. Zalecamy tego nie robić, o ile nowe wartości Wam nie przeszkadzają.Zapewne internauci wyrażą bardzo odmienne stanowiska na temat nowinek wdrożonych przez Microsoft, ale wydaje mi się, że zmiany mogą dać wymierne korzyści z punktu widzenia ekologii. Należy pamiętać o tym, że zadziała tu pewien efekt skali. Pod kontrolą systemu Windows 11 pracują obecnie dziesiątki milionów urządzeń. Jeśli wszystkie zaczną zużywać choćby odrobinkę mniej energii, system energetyczny na całym świecie zostanie w pewnym stopniu odciążony.Jak wspomniałem na wstępie, na całościowo ekologiczne podejście składa się cała mnóstwo takich właśnie drobnych rozwiązań. Wydaje mi się, że nowe domyślne ustawienia nikomu nie wyrządzą szkody. Zwłaszcza, jeśli można wrócić do poprzednich domyślnych ustawień...Źródło: mat. własny, Microsoft